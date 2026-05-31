Droguri în valoare de peste 220.000 de euro, trimise prin curier în România

Droguri de peste 220.000 de euro trimise prin curier, în România! Este captura uriașă de stupefiante prinsă la timp de procurorii DIICOT trimisă din Spania. Un kilogram de cocaină și 10 kilograme de canabis erau trimise printr-un colet în județul Constanța, potrivit Realitatea PLUS.

Anchetatorii spun că drogurile au fost expediate în România printr-o firmă internațională de curierat și urmau să fie vândute pe piața neagră de la noi. Traficantul de 37 de ani a fost prins în momentul în care ridica și transporta coletele cu droguri. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identifica și alți complici.

