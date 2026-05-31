Un fan PSG a ratat finala Ligii Campionilor după ce a confundat Bucureștiul cu Budapesta - VIDEO
Suporter PSG
Un suporter al Paris Saint-Germain a ratat finala UEFA Champions League după ce a confundat București cu Budapesta și a ajuns în capitala României în locul orașului în care s-a disputat meciul.
Tânărul, îmbrăcat în tricoul echipei favorite, s-a filmat dintr-o cameră de hotel din București și a povestit pe rețelele de socializare cum a ajuns din greșeală în România.
„Am crezut că sunt similare”
Mesajul a fost înregistrat înainte de finala dintre PSG și Arsenal.
„Am ratat finala Ligii Campionilor deoarece am greșit, sunt la București și nu la Budapesta. Am ajuns în România, la București, în loc să fiu la Budapesta, capitala Ungariei unde se desfășoară finala. Am crezut că sunt similare. Vă rog să aduceți cupa la Paris, eu nu pot ajunge, voi urmări meciul la televizor, aveți toată susținerea mea”, a spus francezul, înainte să izbucnească în plâns.
PSG a câștigat trofeul
Finala Ligii Campionilor s-a disputat sâmbătă seara la Budapesta, iar PSG a câștigat trofeul după victoria obținută la loviturile de departajare în fața lui Arsenal. Meciul s-a încheiat cu scorul de 4-3 la penalty-uri, după ce la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost 1-1.
