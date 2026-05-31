Reacția lui Volodimir Zelenski după concluziile privind drona căzută la Galați: „Faptele sunt cel mai bun remediu împotriva minciunilor lui Putin”

Sursă: Realitatea.net

Volodimir Zelenski a reacționat după ce Nicușor Dan a prezentat concluziile anchetei tehnice privind drona căzută la Galați, despre care autoritățile române au transmis că este de tip Geran-2, de proveniență rusească.

Președintele Ucrainei i-a mulțumit liderului român pentru „claritate” și a spus că dovezile prezentate contrazic „minciunile lui Putin”.

„Mulțumesc pentru claritate, dragă Nicușor Dan. Faptele sunt cel mai bun remediu împotriva minciunilor lui Putin și demonstrează că manipulările Rusiei nu vor trece. Ucraina este pregătită să lucreze îndeaproape pentru a contracara amenințările comune și pentru a consolida protejarea vieții - nu doar pentru țara noastră, ci și pentru prietena noastră România și pentru restul Europei”, a transmis Volodimir Zelensky pe X.

România a anunțat că drona este de fabricație rusească

Reacția liderului ucrainean vine după ce Nicușor Dan a anunțat că raportul tehnic realizat de specialiștii statului român arată „fără dubiu” că fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2 de proveniență rusească.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române, pe componentele dronei au fost identificate inscripții în limba rusă și elemente tehnice similare cu cele găsite în alte incidente anterioare produse în România.