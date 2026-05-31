Donald Trump a trimis înapoi textul acordului cu Iran. Președintele SUA cere un „limbaj mai dur”

Donald Trump a trimis înapoi textul acordului cu Iranul cu mai multe modificări, după o întâlnire avută vineri cu consilierii săi, au declarat oficiali americani pentru CNN. Decizia prelungește negocierile dintre cele două părți cu încă o săptămână.

Potrivit surselor citate, președintele SUA își dorește un „limbaj mai dur” în două puncte considerate esențiale: angajamentele nucleare ale Iranului și promisiunea Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Nu este clar exact ce schimbări a cerut Donald Trump, însă oficialii americani spun că acesta insistă asupra unor garanții mai ferme în privința programului nuclear iranian și a accesului prin Strâmtoarea Ormuz.

Aliații SUA din Golf au fost informați despre discuții, iar un oficial străin familiarizat cu negocierile a declarat pentru CNN că modificările cerute nu sunt substanțiale și vizează în principal dorința Statelor Unite de a obține garanții clare în aceste două chestiuni.

Trump, îngrijorat de eventualele beneficii financiare pentru Iran

Donald Trump și-a exprimat și îngrijorarea legată de eventualele beneficii financiare care ar putea fi oferite Iranului în cadrul acordului. Liderul american se teme de comparații cu „paleții de bani” livrați în timpul acordului nuclear din perioada administrației Obama, pe care îl consideră slab. Un oficial american a declarat pentru CNN că noi lovituri militare sunt puțin probabile atât timp cât un acord pare aproape, iar aliații regionali nu își doresc reluarea conflictului.

Noile modificări propuse vin la doar o săptămână după ce Trump declara că acordul este „în mare parte finalizat” și sugera că sfârșitul războiului este aproape. În ultimele zile, oficialii americani au transmis semnale că au fost făcute progrese pentru încheierea unei înțelegeri care ar pune capăt ostilităților, ar redeschide Strâmtoarea Ormuz și ar deschide negocieri mai ample privind programul nuclear iranian. Totuși, după întâlnirea de două ore de vineri, la care Trump anunțase că va lua o „decizie finală”, nu a fost luată o hotărâre clară.

Iranul și SUA au poziții diferite în negocieri

Donald Trump a susținut pe rețelele sociale că Statele Unite vor confisca și distruge stocul de uraniu îmbogățit al Iranului. De cealaltă parte, Iranul afirmă constant că detaliile programului său nuclear nu fac parte din negocierile actuale. Trump a mai declarat că nu s-a discutat despre schimburi financiare ca parte a acordului, însă Iranul susține că această condiție trebuie inclusă în orice înțelegere.

Rămâne neclar cum vor fi rezolvate aceste diferențe, în timp ce negocierile asupra formulării acordului continuă. Axios și The New York Times au relatat anterior despre solicitările lui Trump privind modificarea documentului.

Președintele Parlamentului iranian: „Nu avem încredere în cuvintele inamicului”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat duminică faptul că nu va fi aprobat niciun acord cu Statele Unite până când „drepturile” Teheranului nu vor fi asigurate, potrivit agenției semi-oficiale Tasnim. „Soldații câmpului diplomatic nu au încredere în cuvintele și promisiunile inamicului. Ceea ce contează pentru noi sunt rezultate tangibile pe care trebuie să le obținem, în schimbul cărora ne vom îndeplini angajamentele”, a fost citat Ghalibaf de Tasnim.

Și senatorul american Chris Coons din Delaware și-a exprimat îndoielile privind posibilitatea aplicării practice a unui astfel de acord, în special în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz. „Deși putem folosi superioritatea noastră tehnologică pentru a bombarda mari fabrici din Iran, nu vom putea opri Iranul să folosească minele sale pentru a închide Strâmtoarea Ormuz și dronele pentru a ne ataca pe noi și aliații noștri”, a spus Coons la emisiunea „Fox News Sunday”. „Avem nevoie de un acord solid pentru a aborda această nouă capacitate demonstrată de Iran în acest război.”

SUA continuă blocada asupra Iranului

Ca răspuns la controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, Donald Trump a ordonat Marinei SUA să blocheze porturile iraniene și să curețe zona de mine maritime. Blocada a continuat și în timpul negocierilor, iar Comandamentul Central al SUA a anunțat că armata americană a lovit vineri o navă sub pavilion gambian care se îndrepta spre Iran.

Potrivit CENTCOM, nava M/V Lian Star se apropia de un port iranian din Golful Oman când armata SUA a transmis „peste 20 de avertismente” privind încălcarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Nava a fost lovită cu o rachetă în camera motoarelor, iar acesta este al cincilea vas comercial dezactivat de armata americană de la începutul blocadei. CENTCOM a precizat că peste 100 de nave au fost redirecționate.