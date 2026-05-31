Ucraina și Rusia își lovesc reciproc rafinăriile și depozitele de petrol într-un nou val masiv de atacuri cu drone

Ucraina a respins duminică acuzațiile Moscovei potrivit cărora ar fi atacat cu drone Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă din 2022.

Reacția Kievului vine după ce compania nucleară rusă de stat Rosatom a anunțat că o dronă ar fi explodat după ce a lovit sala turbinelor Unității 6 a centralei. Directorul general al Rosatom, Aleksei Lîhacev, a acuzat Ucraina de un atac „deliberat”. „În această după-amiază, o dronă ucraineană kamikaze de luptă a lovit sala turbinelor Unităţii nr. 6 şi a provocat o explozie”, a declarat acesta, precizând că echipamentele principale nu au fost avariate.

Kievul: „Este încă o acțiune de propagandă”

Armata ucraineană a transmis că nu a atacat centrala și a catalogat acuzațiile Rusiei drept „încă o acțiune de propagandă”. Forțele ucrainene au subliniat că respectă dreptul internațional umanitar și că sunt conștiente de riscurile pe care le implică orice atac asupra unei instalații nucleare.

„De-a lungul liniei relevante a frontului nu au existat lupte active la momentul incidentului şi nu s-a folosit nicio armă”, au transmis reprezentanții armatei ucrainene.

Șeful Agenția Internațională pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, și-a exprimat „îngrijorarea gravă” după incident.

Atacuri asupra unor instalații energetice din Rusia

În paralel, Statul Major ucrainean a anunțat că dronele ucrainene au lovit mai multe instalații energetice din Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit Kievului, a fost lovită rafinăria de petrol Saratov, din sud-vestul Rusiei, unde ar fi izbucnit „un incendiu la scară mare”. Rafinăria aparține companiei ruse Rosneft și produce motorină și benzină. Autoritățile ruse au anunțat și incendii la un depozit de carburant din regiunea Rostov și la o instalație din regiunea Kirov, după atacuri cu drone.

Rusia și Ucraina continuă schimbul de acuzații

Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost ocupată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei declanșate în februarie 2022. De atunci, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc de atacuri asupra centralei, alimentând temerile privind producerea unui accident nuclear. Tot duminică, Forțele Aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 212 dintre cele 299 de drone lansate de Rusia în timpul nopții. Potrivit Kievului, 14 drone au lovit diferite ținte, inclusiv în orașul Dnipro și într-o rafinărie din regiunea Rîvne.