Compania rusă Rosatom susține că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie: „Suntem la un pas de un dezastru!”

Compania nucleară de stat din Rusia, Rosatom, a anunțat sâmbătă că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, care este cea mai mare din Europa și se află în prezent sub controlul Rusiei. Atacul nu a distrus echipamentele principale, dar a lăsat o gaură în peretele clădirii.

Directorul Rosatom, Alexei Lihacev, a explicat situația într-un comunicat: „În această după-amiază, o dronă de luptă kamikaze ucraineană a lovit clădirea sălii turbinelor Unității nr. 6, rezultând o detonare ulterioară”. Acesta a adăugat că: „Explozia nu a provocat daune echipamentului principal. Cu toate acestea, a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor”.

Ucraina nu a oferit un comentariu imediat pe marginea acestui subiect, însă Lihacev a susținut că incidentul a fost unul „deliberat”.

Pericolul unui accident care poate depăși granițele

Centrala de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a fost ocupată de Rusia în martie 2022 și se află aproape de linia frontului. Instalația a mai fost atacată ocazional pe parcursul războiului, care durează deja de peste patru ani, stârnind de fiecare dată temeri legate de un posibil accident nuclear.

Directorul companiei ruse a avertizat cu privire la riscurile acestor atacuri: „Suntem cu un pas mai aproape de un incident care, cel mai probabil, îi va afecta chiar și pe cei care locuiesc mult dincolo de granițele Rusiei și Ucrainei și care încă cred că sunt în completă siguranță”.