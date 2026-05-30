Avioane militare și trupe din Italia vin de urgență în România. Decizia luată de Guvernul de la Roma după incidentul cu drona de la Galați

Italia trimite militari și avioane de luptă în România, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în urma incidentului grav de la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Operațiunea era planificată de mai mult timp, dar a fost urgentată de ultimele evenimente.

Misiunea va începe la jumătatea lunii iunie și va dura cel puțin o lună, potrivit La Repubblica . Scopul principal este antrenarea soldaților români pentru a face față amenințărilor din partea Rusiei.

Ce presupune „misiunea secretă” a Italiei în România

Aproximativ 100 de militari italieni și mai multe avioane de luptă vor ajunge în țara noastră până pe 15 iunie. Deși totul era pregătit din timp, autoritățile nu au făcut anunțul public până acum. În acest moment, un grup mic de militari italieni se află deja la baza de la Mihail Kogălniceanu pentru a pregăti terenul. Această bază este un punct strategic extrem de important la Marea Neagră, unde sunt găzduiți deja în jur de 4.500 de soldați americani.

Spre deosebire de misiunile anterioare de poliție aeriană, această operațiune se va concentra strict pe instruirea și pregătirea intensivă a armatei române.

Reacția premierului Italiei: „Un act extrem de grav”

Premierul italian, Giorgia Meloni, a reacționat dur după ce o dronă rusească a lovit o clădire civilă din Galați în noaptea de 28 spre 29 mai, rănind doi oameni.

„Este un act extrem de grav pe teritoriul unui stat aliat și membru UE”, a declarat Giorgia Meloni.

Șefa guvernului de la Roma și-a exprimat solidaritatea cu poporul român și a subliniat că acțiunile conduse de Vladimir Putin demonstrează că acest război nu cruță pe nimeni și pune în pericol întreaga siguranță a Europei.