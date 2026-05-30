Tensiuni în negocierile SUA-Iran: Trump cere respectarea „liniilor roșii”

Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump ar putea semna un acord cu Iranul doar dacă sunt îndeplinite condițiile considerate „liniile roșii” ale administrației. Negocierile rămân în desfășurare, fără un anunț final.

Orice acord cu Iranul în vederea opririi războiului va fi semnat de către Donald Trump numai dacă ”liniile sale roşii sunt satisfăcute”, dă asigurări Casa Albă, în plină incertitudine cu privire la negocieri între Teheran şi Washington, relatează AFP.

În urma unor confruntâri armate - săptămâna acesta -, cele mai grave de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu, la 8 mai, surse de la Washington au evocat joi un cadru al unui acord care prevede o prelungire cu 60 de zile a armistiţiului.

Însă preşedintele american tărăgănează şi a organizat o reuniune la Casa Albă vineri după-amiza, în care urma să ia o ”decizie finală” cu privire la posibil acord cu Teheranul.

Reuniunea - care a durat două ore - nu a condus, însă, la niciun anunţ imediat.

”Iranul trebuie să accepte că ei nu vor avea niciodată arma nucleară. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, iar Teheranul trebuie să se angajeze să o demineze, a enumerat pe reţeaua sa Truth Social, înainte de reuniune, Trump.

Donald Trump a cerut, de asemena, cu majuscule, ca stocurl de urabiu puternic îmbogăţit al Itranului să fie ”DISTRUS”.

Vineri seara, un oficial de la Casa Albă a anunţat că ”preşedintele Trump nu va semna un acord decât dacă este bun pentru America, iar liniile sale roşii sunt satisfăcute”.

”Iranul nu poate avea arma nucleară”, a reiterat această sursă într-o declaraţie transmisă AFP.