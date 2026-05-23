Mii de fani, în drum spre concertul lui Max Korzh de pe Arena Națională. Poliția este în alertă, elicoptere patrulează deasupra zonei

Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus s-au urcat în autocare și sunt în drum spre marele concert al rapper-ului Max Korzh care are loc în această seară pe Arena Națională. Autoritățile sunt în alertă atât la graniță cât și în Capitală și fac controale pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente. Rapperul are 37 de ani și este unul dintre cele mai cunoscute nume din hip-hopul est-european. El a devenit cunoscut prin melodiile cu versuri controversate limba rusă pentru care a fost interzis atât în Belarus, țara sa natală, cât și în Rusia.

Porțile s-au deschis cu puțin timp în urmă, iar cozile s-au format deja pentru concertul de pe Arena Națională al rapper-ului bielorus Max Korzh.

Mii de fani, veniți din peste 50 de țări, așteaptă nerăbdători să intre la concertul eveniment al serii, un spectacol care marchează o premieră remarcabilă: aproximativ 90% dintre biletele vândute au fost achiziționate de către cetățeni străini.

Măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. Echipe mixte de jandarmi, polițiști și echipaje speciale de intervenție sunt dispuse în jurul locației, pregătite să acționeze prompt la orice incident. Deasupra zonei patrulează elicoptere care monitorizează întreaga arie și analizează situația în timp real.

La intrare, controlul este riguros: spectatorii nu pot pătrunde cu sticle cu apă, băuturi alcoolice sau alte obiecte interzise, verificările fiind efectuate în amănunt. De asemenea, câini de pază sunt prezenți la fața locului, asigurând un nivel suplimentar de securitate.

Atmosfera este însă una de sărbătoare. Turiștii sosiți special pentru acest eveniment sunt entuziaști și bine dispuși, nerăbdători să trăiască seara ce se anunță istorică.