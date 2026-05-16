Dominic Fritz: „Nu vom susține nicio formă de guvernare cu PSD!”

Anunțul momentului înainte de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Dominic Fritz și Ilie Bolojan s-au întâlnit la Timișoara și au decis că vor merge cu aceeași poziție la discuțiile cu președintele. Mai mult, șeful USR a spus că orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu e susținută.

Dominic Fritz: „USR și PNL nu fug de responsabilitate!” „Decizia de a ne coordona și alinia în această criză a fost reiterată în discuția noastră și bineînțeles că am discutat și despre consultările la Cotroceni...luni... unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține, dar bineînțeles că suntem responsabili și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări, USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.”, a declarat Dominic Fritz.

