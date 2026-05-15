Bolojan, nervos după întrebările jurnaliștilor Realitatea PLUS. Controversele din mandatul premierului

Transparența și comunicarea cu spațiul public sunt pe ultimul loc în mandatul lui Ilie Bolojan. Cu toate că premierul este plătit din bani publici, nu de puține ori a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Chiar mai multe organizații critică într-o scrisoare deschisă „opacitatea și agresivitatea" cabinetului Bolojan în relația cu presa.

Războiul lui Ilie Bolojan cu presa

De aproape un an de când a fost învestit guvernul condus de Ilie Bolojan, ultima prioritate a executivului a fost comunicarea cu românii și transparența decizională. Puțin peste 30 de conferințe și declarații de presă a avut premierul de la preluarea mandatului și până în prezent. Tot în mandatul său, accesul reprezentanților presei a fost restricționat la Guvern, mai ales la ședințele executivului, iar întrebările jurnaliștilor au fost limitate. Mandatul de premier a lui Ilie bolojan pare a fi construit pe fuga de responsabilitate și de presă.

Totul pare ca s-a accentuat în urma scandalului de anul trecut, din luna iulie, pornit în urma dezvăluirilor făcute de jurnaliștii Realitatea Plus la adresa vicepremierului de la acea vreme, Dragoș Anastasiu. Timp de 8 ani, acesta a dat șpagă unor inspectori ANAF pentru a-și proteja afacerile de probleme fiscale grave și controale dure. Acuzațiile grave au fost confirmate chiar de la microfonul de la Palatul Victoria de către omul de afaceri.

La momentul respectiv, Ilie Bolojan a evitat complet orice răspuns la întrebările jurnaliștilor despre acest subiect fără precedent.

Acesta a fost momentul 0, de când premierul și-a schimbat abordarea față de întrebările jurnaliștilor. De fiecare dată acesta a refuzat să dea explicații despre cele mai importante subiecte care îl vizau sau deciziile luate de executiv, spre exemplu: măsurile de austeritate, proiectele de guvern sau dosarele penale în care sunt menționați oameni din jurul său.

Nici din postura de președinte al PNL, Ilie Bolojan nu a dorit să lămurească controversele și situațiile grave în care chiar membrii din partid, apropiați ai săi, au fost implicați în dosare penale care au zguduit scena politică.

Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebările Realitatea PLUS

Vizibil deranjat de întrebările adresate de jurnaliști în timpul conferințelor de presă, Ilie Bolojan s-a ascuns sub scutul Ioanei Ene Dogioiu, purtătorul său de cuvânt.

În luna martie, în timpul vizitei oficiale a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, guvernul nu a permis accesul jurnaliștilor români, ci doar pentru cei din delegația oficială de la Kiev, la întâlnirea dintre cei 2 oficiali.

Situația nu s-a schimbat nici măcar în Parlament, atunci când premierul a trebuit să-și justifice deciziile importante sau la moțiunile de cenzură.

În schimb, Ilie Bolojan este acuzat că răspunde la întrebările anumitor jurnaliști, de la posturi de televiziune prietene, care nu abordează subiecte incomode.