Kelemen Hunor: Facem o coaliție funcțională până în martie–aprilie.Trebuie să găsim soluții pentru PNRR și SAFE-VIDEO

Kelemen Hunor a declarat că o coaliție funcțională ar putea fi făcută până anul viitor în luna martie sau aprilie. Președintele UDMR subliniat că România trece printr-o perioadă dificilă, iar prioritare sunt programul SAFE, bugetul țării și programele din PNRR.

„Mie mi se pare aproape imposibil de realizat o coaliție care va funcționa până în 2028. Vom trece printr-o perioadă relativ tulbure, cu crize, și nu m-aș mira să încercăm să facem o coaliție funcțională până anul viitor, până în aprilie, până în martie”, a declarat Kelemen Hunor.

Potrivit lui, PNRR este ”prima prioritate, și acolo trebuie găsite soluțiile legislative până în 30 iunie (vorbim de jaloane și sunt două-trei chestiuni mai sensibile)”.

De asemenea, președintele UDMR a menționat că ”SAFE, OECD, dacă reușim să îndeplinim condițiile să intrăm în acest an în OECD, și bugetul pentru anul viitor să fie adoptat până în decembrie. Deci, ăsta ar fi un pachet cu care se poate trece de această perioadă extrem de dificilă.”