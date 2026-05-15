Adolescentă de 14 ani, rănită după un accident cu trotineta pe DN14, în Sibiu. Tot mai multe incidente grave implică minori pe trotinete electrice

Sursă: Realitatea.net

O fată de 14 ani din județul Sibiu a fost rănită vineri, după ce a intrat cu trotineta într-un autoturism pe DN14, în localitatea Axente Sever.

Cum s-a produs accidentul nefast?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs în timp ce adolescenta se deplasa spre municipiul Sibiu pe trotineta sa. Din primele cercetări efectuate la fața locului, fata ar fi virat la stânga fără să se asigure corespunzător.

În acel moment, trotineta a intrat în partea laterală a unui autoturism care circula în aceeași direcție de mers. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Mureș.

În urma impactului, adolescenta a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Echipajele ISU Sibiu sosite la locul accidentului au transportat victima la spital.

Medicii au anunțat că fata a suferit un traumatism la nivelul mâinii și multiple contuzii, însă era conștientă în momentul preluării de către ambulanță.

Traficul pe DN14 nu a fost afectat semnificativ, circulația desfășurându-se normal după intervenția autorităților.

Tot mai multe accidente cu trotinete

Accidentul din Sibiu vine la doar câteva ore după un alt incident extrem de grav produs lângă Timișoara, unde un băiat de 14 ani din Dumbrăvița a ajuns în stare critică la spital după ce a pierdut controlul unei trotinete electrice.

Adolescentul a suferit răni severe la cap și se află în comă, medicii luptând pentru salvarea vieții sale.

Tot mai multe accidente în care sunt implicați minori pe trotinete electrice îi determină pe polițiști să tragă un nou semnal de alarmă privind respectarea regulilor de circulație și utilizarea echipamentelor de protecție.

În ambele cazuri, oamenii legii au deschis anchete pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentelor.