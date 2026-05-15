Ciucu dă aproape 100 de milioane de lei pe stații de încărcare pentru autobuze electrice

Sursă: Realitatea.Net

Deși s-a plâns, de la începutul mandatului de primar, că nu are bani, Ciprian Ciucu a găsit aproape 100 de milioane de lei ca să dea pe construcția de stații de încărcare pentru autobuzele electrice din București.

Primăria Municipiului București (PMB) accelerează procesul de modernizare a transportului public, alocând 96 de milioane de lei din bugetul local pentru infrastructura necesară noii flote de autobuze electrice. Consiliul General a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru adaptarea a trei depouri cheie: Berceni, Bujoreni și Bucureștii Noi .

Cursă contra cronometru: Riscăm pierderea fondurilor europene

Miza proiectului depășește simpla construcție. Cele 100 de autobuze electrice achiziționate la finalul anului 2023 au fost finanțate cu 60 de milioane de euro din fonduri nerambursabile. Conform contractului, municipalitatea este obligată să finalizeze stațiile de încărcare până la sfârșitul acestui an.

„Până la finalul anului trebuie să construim infrastructura necesară pentru operarea lor, altfel pierdem banii”, avertizează reprezentanții PMB.

Distribuția stațiilor de încărcare pe depouri

Proiectul, adoptat la propunerea primarului Ciprian Ciucu, prevede o configurare strategică a punctelor de alimentare pentru a acoperi liniile operate în prezent:

O investiție suportată integral de bucureșteni

Spre deosebire de achiziția vehiculelor, care a fost acoperită de UE, cele 18 milioane de euro necesare lucrărilor de construcții, montaj și adaptare a rețelelor electrice din depouri provin direct din bugetul local .

Modernizarea depourilor este esențială nu doar pentru încărcarea bateriilor, ci și pentru mentenanța specifică a vehiculelor electrice, reprezentând un pas decisiv către un transport public cu emisii zero în București.