Un bărbat a murit pe loc, după ce mașina în care se afla a fost lovită în plin de un TIR, în Timiș. Victima a fost proiectată din mașină-FOTO

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc, vineri, în judeţul Timiş. Un bărbat în vârstă de 69 de ani a murit pe loc, după ce mașina sa a fost lovită în plin de un TIR. Impactul a fost atât de puternic încât victima a fost proiectată din mașină, iar autocamionul s-a răsturnat în șanț.

"Un bărbat de cetăţenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, a condus un autotren pe E70 dinspre localitatea Jena spre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din judeţul Caraş-Severin", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Timiş.

În urma impactului, bărbatul de 69 de ani a fost aruncat din autoturism în afara şoselei şi a murit.

"Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", au mai spus reprezentanții IPJ.

În acest caz, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.