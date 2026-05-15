Parteneriat strategic. România și Turcia dezvoltă primul vehicul terestru fără echipaj pentru MApN

Roboți de luptă „Made in Romania”, cu expertiză turcească. BlueSpace Technology a semnat un acord cu liderii din industria de armament Otokar și Elektroland pentru crearea unei drone terestre românești. Parteneriatul vizează propulsarea industriei locale de apărare în rândul furnizorilor de tehnologie autonomă pentru MApN.

Prezentat în premieră în cadrul expoziției militare BSDA 2026 , noul vehicul terestru fără echipaj (UGV) marchează o evoluție majoră pentru industria locală de apărare. Nu este vorba despre o simplă asamblare de componente, ci despre un efort autentic de co-dezvoltare: în timp ce partenerii turci aduc expertiza platformelor mecanizate, partea română — prin BlueSpace Technology — integrează „creierul” sistemului, respectiv soluțiile de navigație autonomă, comunicațiile criptate și scutul de securitate cibernetică.

Din punct de vedere tehnic, robotul este o forță impresionantă de aproximativ o tonă , dotată cu o configurație 6x6 și o gardă la sol ajustabilă, trăsături care îi permit să navigheze pe cele mai dificile terenuri. Dincolo de cifre, adevărata sa valoare constă în versatilitate . Platforma a fost concepută ca un „elvețian al câmpului de luptă”, putând fi reconfigurată rapid pentru o gamă largă de scenarii critice:

Recunoaștere și supraveghere în avangarda trupelor;

Evacuare medicală din zone aflate sub foc inamic;

Operațiuni de geniu și deminare;

Intervenții CBRN , operând în medii contaminate chimic sau radiologic, unde prezența umană ar fi fatală.

Miza acestui proiect pentru Armata Română este, înainte de toate, protejarea vieții . Într-un teatru de operațiuni modern, acest robot preia sarcinile cu risc ridicat, transportând provizii sau verificând terenul în locul soldaților. Prin reducerea expunerii directe a militarilor în zonele „fierbinți”, drona terestră nu devine doar un simplu echipament de sprijin, ci un multiplicator de forță esențial pentru siguranța națională.