Bolojan face un pas înapoi, după revolta scriitorilor și jurnaliștilor pe drepturile de autor

Premierul interimar Ilie Bolojan urmează să aibă o discuție vineri cu responsabilii de la Ministerul Finanțelor pentru a analiza dacă măsura aflată în pregătire privind extinderea e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice cu afaceri mici, este una necesară.

''Am continuat digitalizarea și chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocrație suplimentară și am primit deja sesizări pe tema asta și chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanțe să vedem dacă această măsură este într-adevăr necesară, dacă combate într-adevăr evaziunea sau dacă doar e o formă de birocrație în plus'', a afirmat Bolojan, într cadrul unui interviu.