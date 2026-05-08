Investiție majoră lângă București: fabrică nouă cu peste 150 de locuri de muncă. Un gigant global își extinde producția în România

Sursă: BusinessWire

O companie internațională din industria produselor de inhalare socială își extinde activitatea în Europa printr-o investiție importantă în România. Este vorba despre Advanced Inhalation Rituals, care a anunțat deschiderea unei noi unități de producție în zona de nord a Capitalei.

Noua fabrică va fi construită în localitatea Ștefăneștii de Jos și reprezintă una dintre cele mai mari extinderi recente ale companiei în Europa. Investiția vine într-un context economic și geopolitic complicat, în care lanțurile de aprovizionare globale au fost afectate de mai mulți factori externi.

Fabrică de 6.500 de metri pătrați și peste 150 de angajați

Proiectul prevede construirea unei unități de producție cu o suprafață de aproximativ 6.500 de metri pătrați, care ar urma să devină operațională până în primul trimestru al anului 2027.

Odată finalizată și complet funcțională, fabrica este estimată să genereze peste 150 de locuri de muncă. În plus, capacitatea anuală de producție ar putea depăși 4.000 de tone de tutun aromatizat pentru narghilea, potrivit datelor comunicate de companie și citate de BusinessWire .

Decizie influențată de presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare

Extinderea vine pe fondul unor dificultăți logistice apărute în ultimii ani, inclusiv probleme în transportul internațional de materii prime. Situația a fost amplificată de tensiunile geopolitice din regiunea Orientului Mijlociu, care au afectat rute comerciale importante.

Compania a fost nevoită în anumite perioade să redirecționeze transporturi pe rute terestre și chiar să mute temporar o parte din producție în Polonia, ceea ce a crescut costurile și timpii de livrare.

Potrivit conducerii, investiția din România face parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a prezenței globale și de reducere a vulnerabilităților din lanțul de producție.

Creștere financiară și expansiune internațională

În 2025, compania a raportat venituri de aproximativ 400 de milioane de dolari, în creștere cu 6% față de anul anterior. Performanțele cele mai solide au fost înregistrate pe piețele din Statele Unite, Germania și Spania, unde vânzările au avut o creștere medie anuală de aproximativ 14% în perioada 2020–2025.

Fondată în 1999 și cu sediul central în Dubai, compania este activă în peste 90 de piețe la nivel global. Portofoliul său include branduri și platforme precum Al Fakher, Hookah.com și dispozitivul OOKA, parte a unei game de produse dezvoltate prin programe de cercetare și testare realizate împreună cu laboratoare independente.

Noua fabrică din România este prezentată de companie ca un pas important în extinderea capacităților de producție și în adaptarea la un context global tot mai volatil.