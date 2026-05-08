Cine este oficialul pe care îl trimite Trump la conferința B9 din București. Thomas G. DiNanno are atribuții în domenii sensibile precum controlul armelor nucleare

Sursă: Comunicat Departamentul de Stat SUA

Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat oficial pe cine trimite la summitul B9 de la București. Este vorba despre Thomas G. DiNanno, care va efectua o vizită în Polonia, România și Estonia în perioada 11–15 mai 2026.

Anunțul a fost transmis de Biroul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA și include participarea oficialului american la mai multe întâlniri politice și evenimente internaționale de securitate, inclusiv la un summit regional important desfășurat la București.

Turneu diplomatic în trei state NATO

Potrivit comunicatului, vizita lui Thomas G. DiNanno va începe la Varșovia, unde oficialul american urmează să se întâlnească cu reprezentanți ai guvernului polonez. Discuțiile vor viza cooperarea în domeniul apărării, dar și colaborarea în sectorul energiei nucleare civile.

În cadrul aceleiași etape a vizitei, oficialul american va avea întâlniri și cu reprezentanți ai industriei de apărare din Statele Unite. Tema discuțiilor va include politicile comerciale din domeniul apărării, strategia „America First” privind transferurile de armament, precum și reforma sistemului de vânzări militare externe și cooperarea industrială internațională.

România, punct central în agenda vizitei

În România, subsecretarul de stat va participa la Summitul București 9 (B9), un format de cooperare care reunește statele de pe flancul estic al NATO și aliații nordici.

Evenimentul are ca obiectiv consolidarea dialogului în materie de securitate și apărare în contextul actualelor provocări regionale, iar participarea oficialului american este prezentată ca parte a angajamentului Statelor Unite față de aliații săi din Europa de Est.

Estonia și participarea la o conferință internațională

Ultima etapă a turneului diplomatic va avea loc în Estonia, unde Thomas G. DiNanno urmează să se întâlnească cu oficiali guvernamentali estonieni.

De asemenea, acesta va participa la Conferința Lennart Meri, un eveniment dedicat securității internaționale și politicilor de apărare, care reunește experți și lideri politici din mai multe țări.

Accent pe securitate și cooperare în domeniul apărării

Vizita oficialului american are loc într-un context în care Statele Unite își consolidează dialogul strategic cu aliații NATO din Europa Centrală și de Est. Temele centrale ale discuțiilor includ cooperarea în domeniul apărării, industria militară, securitatea energetică și modernizarea mecanismelor de transfer de tehnologie și armament.

Comunicatul Departamentului de Stat subliniază caracterul strategic al acestor întâlniri și importanța dialogului constant între Statele Unite și partenerii săi europeni în domeniul securității internaționale.

Un oficial cu rol important în politica externă americană

Thomas G. DiNanno este considerat o figură importantă în structura diplomatică a Statelor Unite, cu atribuții în domenii sensibile precum controlul armelor nucleare, securitatea internațională și stabilitatea strategică.

Potrivit prezentării oficiale, acesta a fost implicat în negocieri și dosare majore de politică externă, inclusiv în relațiile cu Federația Rusă, dar și în dialoguri strategice cu state precum Japonia, Republica Coreea și Australia.

De asemenea, a participat la inițiative internaționale legate de securitatea spațiului cosmic și la discuții multilaterale privind dezarmarea și controlul armamentelor.

Experiență în securitate și administrație americană

În cariera sa, DiNanno a ocupat mai multe funcții în structurile guvernamentale americane, inclusiv în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

A fost implicat în coordonarea unor programe de securitate și contraterorism de ordinul miliardelor de dolari, acoperind domenii precum pregătirea națională, securitatea cibernetică și planificarea continuității instituționale.

Totodată, a lucrat în structuri de consiliere la nivelul Casei Albe, precum și în comitete parlamentare și agenții federale din Statele Unite.

Summitul B9 de la București

Evenimentul va avea loc la Palatul Cotroceni și este organizat sub tema „Delivering More for Transatlantic Security”. Summitul este co-prezidat de președintele României și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Formatul București 9, creat în 2015, reunește statele de pe flancul estic al NATO, printre care România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și țările baltice.

La reuniune au fost invitați și oficiali ai NATO, inclusiv Secretarul General al Alianței, precum și reprezentanți ai țărilor nordice, într-un context diplomatic axat pe securitate regională și cooperare transatlantică.