Importurile de gaz rusesc sunt în creștere în Europa, potrivit unei ONG

Importurile europene de gaz natural lichefiat din Rusia au crescut de la începutul anului, potrivit unei analize realizate de un ONG german. În aceste condiții, notează autorii, planurile Bruxellesului de a elimina total dependența față de gazul rusesc înainte de sfârșitul lui 2027 par nerealiste, mai ales în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

ONG-ul Urgewald . s-a bazat pe datele furnizate de compania de analiză maritimă Kpler, care a înregistrat 91 de încărcături sosite în Europa din terminalul rusesc de la Yamal, între ianuarie și aprilie.

Importurile europene de GNL rusesc au crescut astfel cu 17,2% față de aceeași perioadă din 2025, de la 5,7 milioane de tone la 6,7 milioane, scrie Le Monde.

Bruxelles a recunoscut o „ușoară creștere” a importurilor de GNL rusesc din Yamal la începutul lui 2026, dar nu a confirmat legătura cauzală cu situația din Orientul Mijlociu și cu blocada din strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitau în mod obișnuit aproximativ 20% din comerțul mondial de gaz natural lichefiat.

Teoretic, Uniunea Europeană intenționează să renunțe definitiv la gazul rusesc până în toamna anului 2027, pentru a priva Moscova de o sursă importantă de finanțare a războiului din Ucraina.