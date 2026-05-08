Ucraina scoate pe front arma SF care sperie Rusia. Laserul „Trident” poate distruge drone de la 5 kilometri

Ucraina avansează rapid în dezvoltarea armelor laser destinate interceptării dronelor rusești, iar noul sistem numit „Trident” a intrat deja în faza finală de testare. Complexul a fost integrat într-o platformă mobilă de apărare antiaeriană și urmează să fie prezentat public în perioada următoare.

Anunțul a fost făcut de Celebra Tech, compania ucraineană care dezvoltă proiectul și care susține că noua armă ar putea deveni un element important în apărarea infrastructurii critice și a pozițiilor militare împotriva atacurilor aeriene.

Sistemul „Trident” ar putea lovi mai multe tipuri de drone

Potrivit dezvoltatorilor, complexul laser este conceput pentru neutralizarea mai multor categorii de amenințări aeriene, în special drone utilizate pe frontul din Ucraina.

Conform datelor prezentate de companie, sistemul ar putea:

distruge drone FPV la distanțe de aproximativ 800–900 de metri;

intercepta drone de recunoaștere la până la 1,5 kilometri;

lovi drone de tip Shahed la distanțe de până la 5 kilometri.

Compania afirmă că cele mai recente modernizări au adus și funcții automatizate bazate pe inteligență artificială.

Inteligență artificială și urmărire automată a țintelor

Dezvoltatorii susțin că noul complex include mai multe sisteme automate menite să reducă timpul de reacție în timpul unui atac aerian.

Printre funcțiile integrate se numără:

identificarea și captarea automată a țintelor;

urmărirea obiectelor aflate în mișcare;

corectarea automată a tirului cu ajutorul inteligenței artificiale;

integrarea cu sisteme radar pentru monitorizarea traiectoriilor.

Complexul este montat pe o platformă mobilă tractabilă, ceea ce permite mutarea rapidă a sistemului în funcție de evoluția amenințărilor de pe front.

Primele teste au fost făcute încă din timpul războiului

Primele informații despre existența unei arme laser dezvoltate de Ucraina au apărut în decembrie 2024, când fostul comandant al Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, Vadim Suharevski, a confirmat existența proiectului.

Ulterior, în aprilie 2025, armata ucraineană a prezentat pentru prima dată imagini cu funcționarea sistemului „Trident”.

Demonstrația a inclus neutralizarea unei ținte terestre și orbirea camerei unei drone FPV.

Reprezentanții Celebra Tech afirmă că un prototip timpuriu al sistemului ar fi fost testat în condiții reale de luptă încă din perioada 2021–2022.

„Pușca laser” folosită împotriva dronelor și elicopterelor

Versiunea inițială a proiectului, denumită „Trident-120”, avea forma unei arme portabile descrise de dezvoltatori drept o „pușcă laser”.

Potrivit acestora, sistemul ar fi fost utilizat împotriva unor elicoptere rusești Ka-52, a dronelor Orlan și a sistemelor optice de observație folosite pe front.

În prezent, Ucraina încearcă să transforme tehnologia într-un sistem complex de apărare antiaeriană mobilă, capabil să protejeze infrastructura strategică și obiectivele industriale.

Ucraina vrea să folosească sistemul și pentru deminare

Pe lângă rolul anti-drone, autoritățile ucrainene iau în calcul folosirea sistemului „Trident” și în alte tipuri de operațiuni.

Printre scenariile analizate se numără protejarea infrastructurii critice, apărarea unor obiective industriale și chiar operațiuni de deminare.

Dezvoltatorii nu au dezvăluit costul exact al sistemului, însă susțin că acesta ar urma să fie considerabil mai ieftin decât alternativele occidentale.