Creșa inaugurată de Bolojan la Suceava nu are toate utilitățile. Mișcare de imagine înainte de moțiune
Ilie Bolojan
Exercițiu penibil de imagine înainte de moțiunea de cenzură de marți! Ilie Bolojan a mers la Suceava ca să inaugureze o creșă care nu e nici măcar racordată la toate utilitățile.
Mămicile, puse să urce panta la creșa inaugurată de Bolojan
În plus, clădirea e construită în câmp, printre stâlpii de înaltă tensiune, iar părinții vor fi nevoiți să urce o rampă abruptă cu copiii în brațe sau în cărucioare ca să poată ajunge la intrarea în grădiniță.
Așa arată grădinița pe care Ilie Bolojan a inaugurat-o cu fast în Suceava. Deși clădirea nu are încă apă sau canalizare, premierul s-a grăbit să puncteze vizita înainte de moțiunea de cenzură de marțea viitoare.
Clădirea este construită în mijlocul unui teren în pantă, printre cabluri de înaltă tensiune.
Cu toate acestea, premierul s-a declarat mulțumit de investiție.
