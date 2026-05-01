Creșa inaugurată de Bolojan la Suceava nu are toate utilitățile. Mișcare de imagine înainte de moțiune

Sursă: Realitatea PLUS

Exercițiu penibil de imagine înainte de moțiunea de cenzură de marți! Ilie Bolojan a mers la Suceava ca să inaugureze o creșă care nu e nici măcar racordată la toate utilitățile.

Mămicile, puse să urce panta la creșa inaugurată de Bolojan

În plus, clădirea e construită în câmp, printre stâlpii de înaltă tensiune, iar părinții vor fi nevoiți să urce o rampă abruptă cu copiii în brațe sau în cărucioare ca să poată ajunge la intrarea în grădiniță.

Așa arată grădinița pe care Ilie Bolojan a inaugurat-o cu fast în Suceava. Deși clădirea nu are încă apă sau canalizare, premierul s-a grăbit să puncteze vizita înainte de moțiunea de cenzură de marțea viitoare.

Clădirea este construită în mijlocul unui teren în pantă, printre cabluri de înaltă tensiune.

Cu toate acestea, premierul s-a declarat mulțumit de investiție.