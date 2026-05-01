Ilie Bolojan explică ce va face dacă va fi demis de Parlament: „Voi fi interimar până la desemnarea noului premier!”

Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Dacă Parlamentul decide ca Ilie Bolojan să plece acasă, premierul susține că va asigura interimatul până când președintele Nicușor Dan va desemna un al șef al Executivului. Dacă parlamentarii votează ca Ilie Bolojan să rămână premier, acesta spune că vom avea un guvern minoritar și vor exista consultări parlamentare pentru o eventuală susținere.

Ilie Bolojan: „Dacă moțiunea trece, voi căuta susținere în Parlament!”

„În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională.

Partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului. Aceasta este ipoteza standard.

Dacă moțiunea nu trece, guvernul funcționează în condiții normale.

Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit afară, indiferent cine este în guvernare.”, a zis Ilie Bolojan.