Eduard Koler (deputat AUR): „România nu mai traversează doar o criză politică. Traversează o criză de direcție”

Sursă: Realitatea.net

„Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează astăzi fără o majoritate reală în Parlament, fără legitimitate politică solidă și fără încrederea publică necesară pentru a lua decizii majore. Și totuși, exact în acest moment de slăbiciune, accelerează un proces periculos: transformarea statului din administrator al interesului public în vânzător de active.

Sub eticheta comodă a „reformei” și sub acoperirea PNRR, asistăm la o logică simplă și cinică: lichidarea rapidă a ceea ce încă mai funcționează. Nu vorbim despre companii falimentare, nu vorbim despre găuri negre bugetare. Vorbim despre piloni economici ai României — Hidroelectrica, Romgaz, CEC Bank — companii profitabile, strategice, esențiale pentru securitatea economică a statului. Acestea nu sunt tratate ca instrumente de dezvoltare, ci ca surse rapide de lichiditate. Ca niște bancomate deschise într-o perioadă de criză, din care se scoate cât mai mult, cât mai repede, fără să conteze ce rămâne în urmă.

În paralel, economia reală transmite semnale clare: consumul încetinește, industria pierde din ritm, investițiile devin mai prudente, iar inflația continuă să apese pe puterea de cumpărare. Răspunsul guvernului nu este corecția, nu este recalibrarea, ci presiunea fiscală: taxe mai mari, facilități eliminate, capital românesc împins în defensivă. Aceasta nu este reformă. Este o repoziționare a statului împotriva propriilor cetățeni.

În acest context, moțiunea de cenzură depusă de AUR nu este un gest politic oportunist, ci o obligație democratică. Este instrumentul constituțional prin care Parlamentul sancționează un guvern care a pierdut susținerea politică și a deviat de la interesul public. Nu există nicio alianță ascunsă. Nu există negocieri de culise asumate de AUR. Există doar un vot — individual, direct, responsabil — al fiecărui parlamentar. Pe 5 mai nu se votează doar căderea unui guvern.

Se votează dacă România mai are dreptul să-și decidă singură direcția sau dacă rămâne captivă într-un mecanism în care deciziile majore se iau în afara voinței populare. Moțiunea de cenzură este primul pas necesar pentru oprirea acestui curs. Următorul trebuie să fie revenirea la un proces democratic real — alegeri corecte, o majoritate legitimă și o guvernare care să reflecte, în sfârșit, interesele românilor”, a declarat Eduard Koler, deputat AUR.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026