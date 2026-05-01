Grupul PACE: „Mesajul vicepremierului Oana Gheorghiu, un motiv în plus să votăm la vedere moţiunea de cenzură”

Sursă: Realitatea.net

Tensiunile politice cresc înainte de moțiunea de cenzură de marți. Grupul parlamentar PACE - Întâi România anunță că va vota la vedere, invocând un mesaj transmis parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu.

Poziția a fost exprimată public de senatorul Adrian Peiu, liderul grupului, care susține că emailul trimis de vicepremier nu reprezintă un gest real de dialog, ci mai degrabă unul tardiv. Reprezentanții PACE consideră că mesajul transmis parlamentarilor vine prea târziu, într-un moment în care moțiunea de cenzură este deja iminentă.

Aceștia acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că ar fi evitat constant consultarea Parlamentului și că ar fi guvernat prin ordonanțe de urgență și asumări de răspundere. În acest context, votul „la vedere” este prezentat ca un gest politic prin care vor să își asume public poziția.

Critici dure privind lipsa dialogului instituțional

„Mesajul trimis pe email parlamentarilor de către vicepremierul Oana Gheorghiu reprezintă un motiv în plus pentru parlamentarii PACE – Întâi România să voteze la vedere moţiunea de cenzură de marţi. De la sfârşitul lunii octombrie 2025, când a fost numită vicepremier în Guvernul Bolojan, Oana Gheorghiu nu a ştiut că există parlamentari, i-a descoperit acum, în pragul unei moţiuni de cenzură care va pune capăt unui Executiv abuziv care a condus ţara prin Ordonanţe de Urgenţă şi prin asumări de răspundere care au eludat Legislativul într-o manieră practicată doar în dictaturi.

Când ne-a consultat vicepremierul Oana Gheorghiu cu privire la deciziile Guvernului? A anunțat pe cineva din opoziție cu privire la planul de a înstrăina cele mai profitabile companii ale statului român? A făcut vreo consultare în acest sens sau a catadicsit să vină în Parlament să ne ceară opinia? Acum, vicepremierul Oana Gheorghiu încearcă să mimeze democrația printr-un email, după ce Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a solicitat, ieri, adresele de email ale tuturor parlamentarilor opoziției. Așa de bine a comunicat Guvernul cu parlamentarii că nici măcar nu avea adresele de email ale deputaților și senatorilor! De altfel, şi modalitatea prin care Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul a obţinut aceste adrese ale parlamentarilor fără să comunice scopul solicitării, pentru ca ulterior să fie folosite de vicepremierul Oana Gheorghiu, ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitatea şi corectitudinea procedurii. Dar când conduci prin OUG și prin asumarea în serie a răspunderii pentru legi care nenorocesc România, de ce ai avea nevoie de parlamentari? Cât despre preocuparea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, cu ce s-a ocupat acesta până acum? Unde era acest departament când parlamentarii PACE Întâi România au intrat în grevă japoneză în semn de protest pentru nenumăratele OUG-uri care treceau prin Parlament ca prin gară? Nu a observat acest departament sau măcar vicepremierul Oana Gheorghiu că parlamentarii PACE Întâi România au sancționat cu ”prezent nu votez” modalitatea dictatorială prin care Guvernul încălca normele constituționale abuzând de OUG-uri și negând astfel fățiș rolul Legislativului?

Pentru toate aceste motive, parlamentarii PACE Întâi România își reafirmă decizia clară de a vota moțiunea de cenzură PSD-AUR-PACE la vedere, pentru a restaura democrația și rolul Parlamentului în cadrul puterilor statului român și pentru a-i da șansa României să fie condusă în interesul poporului român, nu al intereselor străine de neam și țară. Da, doamna vicepremier, Grupul PACE Întâi România ”alege adevărul”, așa cum ați solicitat: adevărul că acest Guvern trebuie să plece definitiv odată cu practicile sale abuzive și neconstituționale.

Am extras ”propriile concluzii”, așa cum ați cerut: Guvernul Bolojan a afundat România în criză, a sărăcit populația, a distrus mediul de afaceri, a negat separația puterilor în stat, a transformat Parlamentul în oficiul poștal al Executivului și a izolat, jignit și disprețuit parlamentarii din opoziție și alegătorii suveraniști ca și cum am fi fost dușmani ai poporului și cetățeni indezirabili. Iar un email trimis la ceas de seară nu vă transformă brusc nici în partener de dialog, nici într-un Guvern democratic, ci doar arată disperarea și nimicnicia unei puteri insalubre și deraiate de pe șinele democrației.

Ne-ați întrebat ”Ce fel de țară vrem să lăsăm în urmă?” În spiritul dialogului pe care ni l-ați refuzat, noi totuși vă răspundem: vrem să lăsăm în urmă o țară care să nu fie îndatorată pe multe generații pentru ca voi să sponsorizați marile companii din Germania și Franța. Vrem să lăsăm în urmă o țară care să aibă proprietatea și controlul asupra unor companii strategice, cum de altfel fac și Germania, și Franța și alte țări europene. Vrem să lăsăm în urmă o țară din care românii să nu fie obligați să fugă de sărăcie și disperare. Și, de asemenea, vrem să lăsăm în urmă o țară care să conteze la masa deciziilor europene și internaționale și care să își dezvolte propria economie, nu un stat vasal care plătește datorii pentru bunăstarea altor state, așa cum ați transformat voi România! Într-un singur punct vă dăm dreptate: ”Istoria îi va reține cu recunoștință pe cei care au salvat țara” de premierul Ilie Bolojan, de vicepremierul Oana Gheorghiu, de USR și de toți cei care slujesc interese străine, în loc să se preocupe de propria lor țară și de binele românilor!”