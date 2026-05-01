Bolojan, disperat înainte de moțiune: mișcare de imagine la o terasă, în Suceava

Sursă: Realitatea PLUS

Mișcare de imagine înainte de moțiunea de cenzură de marți! Ilie Bolojan a fost surprins la o terasă din Suceava, asta după ce a inaugurat o creșe din municipiu, care, culmea, nu e racordată la utilități.

După ce a stat de vorbă cu autoritățile locale, Ilie Bolojan a mers împreună cu liderii PNL din județ la plimbare prin oraș, iar apoi s-au așezat și la o terasă din centru.

Înainte însă, acesta a semnat contractele pentru cele două loturi de autostradă, de la Pașcani la Suceava și a participat și la inaugurarea unei creșe. Potrivit unor surse, creșa pe care a inaugurat-o premierul într-un cartier din Suceava nu ar avea însă nici măcar utilități.