Manevre disperate. Oana Gheorghiu apelează la presiuni emoționale și lecții de morală pe e-mail pentru a bloca moțiunea

Sursă: Realitatea PLUS

Vicepremierul Oana Gheorghiu pare să fi abandonat dialogul instituțional în favoarea unor tactici de manipulare emoțională, transmițând e-mailuri directe parlamentarilor opoziției prin care încearcă să le dicteze „conștiința” înaintea votului de pe 5 mai.

Ofensiva prin e-mail: Când „conștiința” parlamentară primește instrucțiuni de la Guvern

În pragul moțiunii de cenzură de pe 5 mai, vicepremierul Oana Gheorghiu a ales o cale neobișnuită de comunicare, transmițând parlamentarilor un mesaj personalizat care amestecă apelurile la moralitate cu o retorică a fricii. Deși textul debutează sub semnul unei alegeri între adevăr și conveniență, demersul trădează o încercare de a invalida din start legitimitatea criticilor aduse Executivului. Prin etichetarea acuzațiilor opoziției drept „falsuri” și „manipulări” înainte ca acestea să fie dezbătute oficial, Gheorghiu încearcă să impună propria variantă a faptelor drept singura realitate verificabilă, oferind parlamentarilor un „adevăr” gata ambalat de la Palatul Victoria.

Spectrul anilor '90 și folosirea fricii ca argument politic

Un aspect controversat al acestui mesaj este recursul la imagini istorice traumatizante pentru a justifica menținerea actualei puteri. Vicepremierul nu ezită să compare contextul politic actual cu „bezna anilor '90”, sugerând că orice vot împotriva Guvernului ar echivala cu o întoarcere la devalizarea și abuzarea statului. Această strategie de comunicare transformă o procedură democratică standard — moțiunea de cenzură — într-o amenințare la adresa direcției întregii țări, forțând o alegere binară între „reformă” și „hoție”. Este un discurs care nu lasă loc nuanțelor, prezentând supraviețuirea Guvernului drept singura barieră în calea unui dezastru național.

Prerogativa morală și invocarea celor 19 milioane de absenți

Poate cel mai criticabil element al demersului este modul în care vicepremierul își asumă rolul de busolă morală pentru aleșii poporului. Gheorghiu îi îndeamnă pe parlamentari să ignore „presiunea de partid” și „ordinul de vot”, o solicitare paradoxală venind de la un lider politic a cărui poziție depinde direct de aceleași mecanisme pe care acum le condamnă. Mai mult, invocarea celor 19 milioane de români drept martori absenți la votul din Parlament pare mai degrabă o metodă de presiune emoțională decât un argument administrativ. În loc să apere politicile guvernamentale prin rezultate concrete, vicepremierul alege să transfere responsabilitatea pe umerii „conștiinței” individuale, încercând să transforme un act politic colectiv într-un test de integritate dictat de la vârful ierarhiei executive.