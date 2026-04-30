CEO-ul OMV Petrom acuză guvernul Bolojan de criza de la pompă

Sursă: Realitatea PLUS

Guvernul Ilie Bolojan este acuzat de CEO-UL OMV Petrom, Christina Verchere, că a provocat lipsa stocurilor de carburanți din mai multe stații de alimentare. Șefa grupului austriac susține că s-a ajuns în această situație din cauza intervenției statului în piața carburanților.

Christina Verchere explică ce s-a întâmplat la pompă

„Când există o dinamică de preț, oamenii urmăresc foarte atent prețurile. Unii pot spune: ok, voi cumpăra de acolo. Noi s-ar putea să nu avem suficient produs acolo. Este un dezechilibru care apare din cauza unei intervenții administrative și toți jucătorii încearcă să înțeleagă cum să gestioneze acest aspect administrativ. Este un dezechilibru care apare din cauza unei intervenții administrative și toți jucătorii încearcă să înțeleagă cum să gestioneze acest aspect administrativ. Există clar un impact asupra prețurilor. Există un impact mai mare asupra cotațiilor pentru combustibili decât pentru țiței.” , a zis Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Ea afirmă că România depinde masiv de importuri de carburanți, iar orice dezechilibru extern se vede imediat la pompă, unul dintre motivele pentru care românii s-au declarat dezamăgiți de conducerea țării.

Advertising

Advertising

OMV Petrom este afectată de două plafoane de marjă susține sefa grupului austriac, unul la rafinare și unul la retail, în timp ce alți operatori sunt afectați doar de vânzarea finală.

Șefa OMV Petrom spune că lipsurile sunt de scurtă durată și că stațiile sunt reaprovizionate cât mai repede. Ea avertizează însă că intervențiile administrative pot crea dezechilibre și pot afecta investițiile, dacă sunt mențiune pe termen lung.

Chiar dacă avem producție internă, aceasta nu acoperă consumul, iar motorina rămâne punctul vulnerabil, mai spune șefa Petrom.

În plus, compania spune că aprovizionarea nu s-a schimbat semnificativ din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. OMV Petrom nu cumpără, în mod obișnuit, din această zonă, ci din surse diversificate, precum Azerbaidjan, Norvegia, Africa, America Latină și Canada.

Diferențele de preț au dus la aglomerare în anumite benzinării, iar stocurile s-au epuizat rapid, temporar, a declarat CEO-ul OMV-PETROM.

Riscul de aprovizionare, cea mai mare provocare

Ce putem vedea din piață este că, pentru nevoile României, între cele două rafinării, putem să ne asigurăm că acoperim cererea internă de combustibil pentru aviație, în ansamblu, ceea ce ne face să ne simțim bine, de fapt, pentru că, în final, cred că întreruperea aprovizionării și riscul de aprovizionare sunt de fapt cea mai mare provocare.

Totuși, impactul se vede la prețuri. Potrivit Christinei Verchere, perioada rămâne una extrem de tensionată, iar cea mai mare presiune nu este pe aprovizionare, ci pe evoluția prețurilor. Românii s-au arătat îngrijorați și dezamăgiți de situația economică a țării.