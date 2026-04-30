Rheinmetall, contracte de miliarde din programul SAFE. Scandalul de corupție în care e implicată compania

Sursă: Realitatea PLUS

Compania germană Rheinmetall urmează să primească peste 5,6 miliarde de euro din partea României, în calitate de principal contractor în cadrul programului SAFE. Fiindcă se dorește încredințarea către companie a 6 dintre cele 15 contracte derulate de țara noastră prin SAFE, gigantul german ar urma astfel să încaseze o treime din banii alocați României de Uniunea Europeană.

Rheinmetall, anchetată pentru plăți ilegale

Dincolo de faptul că s-a poziționat puternic pe segmentul industriei de apărare, Rheinmetall nu a fost ocolită de scandaluri, se arată într-un articol al jurnaliștilor Gândul. În anul 2014, compania a fost în centrul unui scandal uriaș de corupție din Grecia, unde mai mulți oficiali au fost mituiți de o subsidiară a Rheinmetall, pentru atribuirea cu dedicație a unor contracte.

Potrivit datelor din anchetă, totul s-a desfășurat în jurul achiziției unui sistem de apărare antiaeriană, în valoare de nu mai puțin de 150 de milioane de euro. În schimbul mitei, cei implicați trebuiau să se asigure că Rheinmetall primea contractul pentru implementarea sistemului respectiv. Cu toate acestea, procurorii au intrat pe fir și au descoperit plățile suspecte, intermediate de un fost ofițer de marină, Papagiotis Efstathiou.

Informațiile descoperite de anchetatori arată că relația dintre Efstathiou și Rheinmetall dura de mai mulți ani, perioadă în care a folosit banii gigantului german pentru a plăti mita. În acel caz, suma vărsată se ridica la aproximativ 10 milioane de euro.

În ciuda scandalului uriaș de corupție, subsidiara Rheinmetall a scăpat cu o amendă de 300.000 de euro, iar compania mamă a fost taxată cu aproape 36,8 milioane de euro. Odată plătite amenzile, anchetatorii au închis cazul fără să meargă mai departe, în instanță.

Scandalul de corupție din Grecia a fost instrumentat în perioada în care la conducerea Rheinmetall a ajuns Armin Papperger. Acesta a devenit CEO în ianuarie 2013, exact atunci când au fost făcute publice primele date din anchetă. Armin Papperger este la conducere și astăzi. În această calitate, a avut mai multe discuții cu premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a participat pe 3 noiembrie 2025 la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria S.A., rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall. Afacerea a fost atât de importantă încât CEO-ul Rheinmetall a venit în România la acea vreme.

Parteneriatul dintre România și Rheinmetall în cadrul programului SAFE a stârnit deja nemulțumiri în industria europeană de apărate. Criticii susțin că gigantul german ar fi crescut intenționat prețurile cu 30 la sută sau chiar mai mult. De cealaltă parte, alte companii din Europa, precum Beretta, acuză guvernul de lipsă de transparență.