Schimbare majoră la Bac 2026. Documentul eliminat oficial din dosarul de înscriere

Sursă: Realitatea.net

Elevii de clasa a XII-a scapă de o grijă în plus la înscrierea pentru Bacalaureat 2026. Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului 3.739/2026, dosarul de examen este simplificat oficial prin eliminarea obligației de a depune documente fizice pentru echivalarea competențelor digitale în cazul posesorilor de certificate internaționale. Schimbarea administrativă se aplică începând cu sesiunea de vară din 2026 și are ca scop fluidizarea procesului de înscriere în unitățile de învățământ.

Simplificarea birocrației pentru competențele digitale

În contextul organizării examenului de Bacalaureat 2026, Ministerul Educației introduce o procedură mai flexibilă pentru echivalarea probei de competențe digitale, reducând semnificativ sarcina administrativă pentru elevi. Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, candidații nu mai sunt obligați să depună copii legalizate la notar ale certificatelor care atestă aceste abilități. În locul acestora, instituția acceptă o copie simplă, a cărei veridicitate va fi verificată direct la nivelul unității de învățământ. Această schimbare are ca scop eficientizarea procesului de înscriere și eliminarea costurilor suplimentare suportate de elevi pentru legalizarea documentelor.

Condiții specifice pentru recunoașterea certificatelor

Ordinul 3.739/2026 actualizează metodologia privind recunoașterea certificatelor cu standard european, precum ECDL sau IC3, utilizate pentru echivalarea probei D. Totuși, simplificarea nu este universală; pentru anumite tipuri de certificări unde nu este permisă validarea directă de către școală, procedura rămâne neschimbată, fiind necesară în continuare o cerere scrisă însoțită de o copie legalizată. În schimb, pentru categoriile de certificate care permit verificarea internă, elevii trebuie să depună doar o cerere însoțită de o copie validată/verificată. Responsabilitatea autentificării se transferă astfel către unitățile de învățământ, simplificând un cadru normativ care era în vigoare încă din anul 2010.

Calendarul probelor și etapele înscrierii

Organizarea sesiunii de vară a examenului de Bacalaureat 2026 urmează un calendar strict, care debutează cu înscrierea candidaților în perioada 2–4 iunie 2026. Cursurile pentru clasele terminale se încheie oficial pe 4 iunie, lăsând loc evaluării competențelor lingvistice și digitale. Proba de competențe digitale, marcată ca Proba D, este programată să se desfășoare între 15 și 17 iunie 2026. Aceasta reprezintă etapa cheie pentru care elevii vizați de noile reglementări pot solicita echivalarea în baza certificatelor internaționale recunoscute.

Desfășurarea examenelor scrise și afișarea rezultatelor

După finalizarea evaluării competențelor, elevii vor susține examenele scrise începând cu data de 29 iunie 2026, cu proba la Limba și literatura română. Calendarul continuă pe 30 iunie cu proba obligatorie a profilului și pe 2 iulie cu proba la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026, moment care deschide și fereastra pentru depunerea contestațiilor. Procesul se va încheia definitiv pe 13 iulie 2026, odată cu afișarea rezultatelor finale, după soluționarea tuturor cererilor de reevaluare a lucrărilor scrise.