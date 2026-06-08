DN 10 s-a surpat în fața Primăriei Siriu: ploile au făcut ravagii în județul Buzău

Sursă: Realitatea.Net

Ploile abundente din ultimele zile au provocat probleme serioase în județul Buzău. O porțiune din DN 10 s-a tasat și riscă să se surpe chiar în fața Primăriei Siriu, în timp ce zeci de drumuri comunale, podețe și alte elemente de infrastructură au fost afectate de precipitații.

"În urma ploilor abundente din ultima perioadă, pe DN 10, în zona localității Siriu, la km 76+800 s-a produs o alunecare de teren ce a dus la restricționarea traficului pe o sigură bandă de circulație dirijată prin semafoare. În acest sens, a fost efectuat un proces verbal de calamitate împreună cu reprezentanții Prefecturii Buzău, ISU Buzău, Primăria Siriu și SDN Buzău, în care au fost stabilite măsurile de remediere și evaluarea a pagubelor. În paralel, am derulat o expertiză tehnică în vederea stabilirii cauzelor ce au dus la producerea acestei alunecări de teren. Preconizăm că până la începutul săptămânii viitoare să avem toate aprobările și să începem refacerea sectorului de drum afectat", au transmis luni reprezentanții DRDP Buzău.

Specialiștii instituției au precizat că în urma analizelor de specialitate, s-a constatat existența unui fenomen de tasare și instabilitate a structurii rutiere.

"Această problemă evoluează dinspre partea carosabilă, spre albia râului, fiind provocată de infiltrările constante de apă în straturile de pământ de sub asfalt. Apa a slăbit rezistența solului, punând în pericol stabilitatea întregii platforme rutiere pe porțiunea respectivă. Deoarece degradările au fost provocate de factori imprevizibili și au un caracter evolutiv periculos, situația a fost clasificată oficial drept calamitate. Ca urmare, Instituția Prefectului a emis o hotărâre specială, însoțită de un plan de măsuri urgente și de o fișă de evaluare a pagubelor, acțiuni necesare pentru declanșarea procedurilor de intervenție rapidă. Având în vedere regimul de urgență impus de amploarea calamității, toate documentele administrative obligatorii, respectiv certificatul de urbanism și autorizația de construire, vor fi eliberate în regim prioritar, beneficiind de termene scurte de avizare pentru a permite începerea imediată a lucrărilor", mai arată sursa citată.

Drumuri și infrastructură afectate în mai multe comune

Totodată, Prefectura Buzău a transmis, luni, că ploile din ultimele zile au afectat mai multe drumuri județene, comunale și sătești din comunele Cernătești, Vintilă Vodă, Lopătari, Mânzălești, Bisoca, Cozieni, Cănești, Chiojdu și Brăești.

Ce spune Prefectura

"În Satul Vlădeni au fost afectate drumuri sătești pe o lungime de aproximativ 0,5 km și un podeț tubular distrus peste râul Slănic, DJ 203 K între localitățile Lopătari și Plaiul Nucului, pe o lungime de aproximativ 2,5 km, 2 podețe pe o lungime totală de 150 m, în satele Săreni și Terca, zidul de sprijin de la limita proprietății Bisericii din satul Lopătari pe o lungime de aproximativ 50 m, pe DC 102 s-a produs o surpare în zona ocnelor de sare, podeț tubular peste pârâul Sărățel pe DS 1 Cănești - Gonțești distrus, în localitatea Ivănețu, podețul din tuburi amplasat peste râul Bălăneasa a fost distrus, accesul către aproximativ 150 de persoane făcându-se pietonal, în satul Colți Pietrii, pe malul drept al râului Buzău pe o lungime de aproximativ 400 m s-a produs o surpare de mal. În situația extinderii surpării, aceasta va pune în pericol un număr de 4 locuințe", a precizat Prefectura Buzău.

Județul s-a aflat în ultimele zile sub atenționare meteorologică de cod galben și portocaliu, fiind înregistrate averse cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului.