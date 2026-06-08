Percheziție la Sintești, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul deșeurilor

Sursă: Realitatea.Net

Procurorii și polițiștii din Ilfov au efectuat luni o percheziție în comuna Sintești, într-un dosar de evaziune fiscală aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. Ancheta vizează o societate din domeniul colectării deșeurilor feroase și neferoase.

"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2018 - până în prezent, reprezentanții unei societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea deșeurilor feroase și neferoase ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la mai multe persoane fizice. Totodată, aceștia ar fi omis să declare în totalitate organelor fiscale veniturile obținute din valorificarea deșeurilor colectate", informează Biroul de presă al IPJ Ilfov.

Prin activitatea infracțională, firma ilfoveană ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la 270.000 de lei. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun.