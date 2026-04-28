Activist din Suceava, reținut după percheziții: dosar de șantaj sub acoperirea activismului de mediu

Sursă: Realitatea.net

Caz neașteptat în Suceava, după ce un cunoscut activist local a fost ridicat de polițiști în urma unor percheziții desfășurate marți. Este vorba despre Andrei Necșunescu, persoană cunoscută și sub pseudonimul „Claunul Bobo”.

Percheziții și acuzații grave

Potrivit informațiilor din anchetă , procurorii, alături de polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, desfășoară cercetări într-un dosar penal care vizează fapte de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.

Anchetatorii susțin că activistul, împreună cu un alt bărbat din localitatea Bilca, ar fi desfășurat activități ilegale sub pretextul implicării în acțiuni de protecție a mediului.

Activismul, paravan pentru presiuni

Conform datelor preliminare, cei doi ar fi folosit imaginea de activiști pentru a exercita presiuni asupra unor persoane sau companii, solicitând diverse beneficii în schimbul încetării unor acțiuni publice sau al nepublicării unor informații.

Surse apropiate anchetei indică faptul că aceste acțiuni ar fi fost repetate, motiv pentru care faptele sunt încadrate ca fiind comise în formă continuată.

Cine este Andrei Necșunescu

Andrei Necșunescu este cunoscut în spațiul public local pentru implicarea sa în diverse inițiative civice, dar și pentru aparițiile sale nonconformiste sub numele „Claunul Bobo”. În trecut, acesta a fost asociat cu organizația SOS Suceava și a candidat la funcția de primar al municipiului.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili întreaga amploare a activităților și eventualele prejudicii produse. De asemenea, urmează să fie stabilite toate persoanele implicate și dacă există și alte victime.

Până la finalizarea anchetei , cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.