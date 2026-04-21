"Cred că vom sfârși prin a încheia o înțelegere grozavă. Cred că ei nu au de ales", a declarat marți Donald Trump, referindu-se la liderii iranieni, într-un interviu pentru postul de televiziune american CNBC.

Negocierile din Pakistan, reluate

O delegație americană condusă de vicepreședintele JD Vance urma să se deplaseze în Pakistan pentru a relua discuțiile cu Iranul, aceasta în timp ce ultimatumul dat de Donald Trump înainte de o eventuală reluare a bombardamentelor urmează să expire miercuri seara, după ora Washingtonului.



Pe același ton triumfător, președintele american a afirmat că conflictul ar fi deja "câștigat" din punctul său de vedere, lăudând calitățile sale de comandant-șef, mergând până la a spune: "Aș fi câștigat foarte repede în Vietnam".



Donald Trump, scutit din motive medicale, nu a luptat în războiul din Vietnam, amintește AFP.

Congresul SUA, ofensivă împotriva lui Trump: „Nu‑l mai lăsa pe Putin să te manipuleze”

Vizita în China, la orizont

În același timp, președintele american a lăsat să se înțeleagă că China, unde urmează să efectueze o vizită oficială la jumătatea lunii mai, a ajutat Iranul să-și refacă stocurile de armament.



Iranienii "și-au refăcut, probabil, puțin stocurile" de armament de la intrarea în vigoare a armistițiului, a afirmat președintele american, adăugând că SUA au "capturat o navă (duminică) care transporta anumite lucruri, ceea ce nu e prea bine, poate un cadou din China, nu știu".



"Am fost puțin surprins", a spus Donald Trump, adăugând: "Credeam că am o înțelegere cu președintele Xi (Jinping), dar nu e nicio problemă, așa e pe timp de război".



În 15 aprilie, președintele american afirmase că Beijingul, la cererea sa, a "acceptat să nu trimită arme Iranului".



Anterior, el amenințase China cu taxe vamale de 50% la mărfurile vândute în Statele Unite, în cazul în care Beijingul ar acorda ajutor militar Teheranului.

Nave din China, ajutor pentru Iran

Surse din domeniul securității maritime au declarat pentru Wall Street Journal că nava container Touska, sub pavilion iranian, capturată de pușcașii marini americani în Golful Oman pe 19 aprilie, ar fi putut transporta produse cu dublă utilizare.



Conform informațiilor furnizate de Comandamentul Central al SUA, containerele inspectate conțineau echipamente electronice, țevi și piese metalice potrivite, printre altele, pentru uz militar.



Fosta ambasadoare a SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat marți pe rețeaua de socializare X că nava transporta și substanțe chimice chinezești pentru programul de rachete iranian, conform mai multor media americane.

Trump, despre localizarea uraniului iranian: Va fi „un proces lung și dificil”