Peter Magyar: „Dacă Benjamin Netanyahu vine în țară, va fi arestat!”

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că țara sa trebuie să îl aresteze pe Benjamin Netanyahu dacă acesta intră pe teritoriul maghiar în timp ce este căutat de Curtea Penală Internațională. 

Anterior, când Viktor Orban era la putere, acesta anunțase retragerea Ungariei din organizație și îi garantase lui Netanyahu imunitate politică. 

„I-am spus clar acest lucru și prim-ministrului israelian. Nu vom da înapoi, deoarece colegii mei au analizat situația și încă putem opri ieșirea (n.r. din Curtea Penală Internațională) până pe 2 iunie. Intenția declarată a guvernului Tisza este să oprească acest lucru și ca Ungaria să rămână membră a Curții Penale Internaționale. 

Așadar, nu cred că am cedat în vreun fel. Dacă cineva este membru al Curții Penale Internaționale și o persoană arestată intră pe teritoriul țării noastre, atunci aceasta trebuie reținută.”, a declarat Peter Magyar, premierul Ungariei.