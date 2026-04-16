„Sub guvernul TISZA, biroul prim-ministrului nu va fi în Palatul Carmelit, ci într-o clădire ministerială aproape de Parlament”, a scris Magyar pe pagina sa de Facebook. El nu a precizat deocamdată când va avea loc mutarea sau dacă Palatul Carmelit va fi deschis publicului, așa cum sugerase anterior.

Încă din februarie, Magyar anunțase că Mănăstirea Carmelit „va fi deschisă poporului maghiar în primele zile ale schimbării de regim”, declarându-se adeptul unui guvern mai transparent și mai aproape de cetățeni.

Palatul Carmelit, situat în Castelul Buda, a devenit în 2019 sediul Biroului Prim-ministrului sub conducerea lui Viktor Orbán, care și-a mutat aici biroul de la Parlament. Potrivit presei maghiare, guvernul de atunci a alocat aproximativ 4 miliarde de forinți pentru amenajarea interioară a clădirii.

Construită între 1725 și 1736 în stil baroc târziu, fosta mănăstire carmelită are o istorie bogată: după desființarea ordinului, în 1784, edificiul a fost transformat în teatru, găzduind de-a lungul secolelor spectacole și concerte prestigioase, inclusiv lucrări interpretate de Ludwig van Beethoven. Renovarea modernă, coordonată de arhitectul Gábor Zoboki, a adaptat interiorul clădirii pentru uz guvernamental, păstrându-i însă fațada originală.