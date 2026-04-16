Gardienii Revoluţiei spun că cei patru suspecți au „furnizat agenţilor Mosad, prin internet, imagini şi localizarea unor obiective militare şi de securitate strategice” în timpul războiului declanşat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite.

Aceștia au fost arestaţi în provincia Gilan, situată la malul Mării Caspice, a precizat Irna, fără a indica data.

La rândul său, consilierul militar al Liderului Suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a ameninţat miercuri că va scufunda navele americane dacă acestea vor încerca să joace rolul de „poliţie” în strâmtoarea Ormuz, informează AFP.

„Domnul Trump vrea să facă pe poliţistul în strâmtoarea Ormuz. Este oare aceasta treaba dumneavoastră? Este aceasta treaba unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?”, a declarat la televiziunea iraniană Mohsen Rezaei, un fost comandant-şef al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, numit consilier militar al liderului suprem luna trecută.

„Navele voastre vor fi scufundate de primele noastre rachete şi acest lucru reprezintă un pericol pentru militarii americani. Ei pot fi cu adevărat loviţi de rachetele noastre şi îi putem distruge”, a ameninţat oficialul.

Considerat un susţinător al liniei dure chiar şi în rândul Gardienilor Revoluţiei, Mohsen Rezaei a declarat că ar fi „bine” dacă Statele Unite ar lansa o invazie terestră. „Am lua mii de ostatici, iar apoi am obţine un miliard de dolari pentru fiecare dintre ei”, a spus el.

„Nu sunt deloc în favoarea prelungirii armistiţiului”, a mai spus acesta, subliniind că este o opinie „personală”.

În alte declaraţii relatate de agenţia Isna, Rezaei a afirmat că Iranul nu va renunţa la strâmtoarea Ormuz „atât timp cât drepturile noastre nu vor fi respectate pe deplin”.

„Spre deosebire de americani, care se tem de un conflict permanent, noi suntem pe deplin pregătiţi şi obişnuiţi cu un război de lungă durată”, a adăugatMohsen Rezaei, o personalitate de rang înalt din Iran, care a condus Gardienii Revoluţiei între 1981 şi 1997, în special în timpul războiului cu Irakul (1980-1988).