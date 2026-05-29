Robert Fico reacționează după explozia dronei de la Galați: „Fac apel la reținere în formularea declarațiilor inflamatorii”

Incidentul produs la Galați, unde o dronă rusească a explodat după ce a lovit un bloc de locuințe, continuă să genereze reacții la nivel internațional.

Printre liderii europeni care au comentat situația se numără și premierul Slovaciei, Robert Fico, care a transmis un mesaj de solidaritate față de România și a făcut apel la dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă.

Mesajul liderului slovac vine într-un moment de tensiune crescută în regiune, după cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

Fico amintește de avertismentul lansat cu câteva zile înainte

În declarația sa, premierul slovac a susținut că avertizase recent asupra riscului ca un incident aparent izolat să declanșeze o escaladare greu de controlat.

„Cu câteva zile în urmă am declarat că, în absența unui dialog între Uniunea Europeană și Federația Rusă, orice dronă rătăcită poate duce la o escaladare a tensiunilor pe care s-ar putea să nu o mai putem gestiona.”

Solidaritate cu România după incidentul de la Galați

Liderul de la Bratislava și-a exprimat sprijinul pentru autoritățile române și a transmis că urmărește cu atenție evoluția situației.

„În legătură cu incidentul dronei, îmi exprim deplina solidaritate față de guvernul României, fac apel la reținere în formularea declarațiilor inflamatorii și solicit încă o dată deschiderea imediată a dialogului între Uniunea Europeană și Federația Rusă.”

Apel la calm și la reluarea dialogului

Poziția exprimată de Robert Fico pune accent pe evitarea unei escaladări suplimentare a tensiunilor și pe necesitatea reluării canalelor de comunicare între Bruxelles și Moscova.

Premierul slovac consideră că lipsa dialogului direct între cele două părți crește riscul producerii unor incidente care pot avea consecințe mult mai ample asupra securității europene.

Reacții internaționale după explozia de la Galați

Declarația lui Robert Fico se adaugă unei serii de reacții venite din partea liderilor europeni după ce o dronă de proveniență rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Incidentul, soldat cu răniți, evacuarea zecilor de locatari și importante pagube materiale, a determinat convocarea CSAT la București și consultări cu aliații NATO, fiind considerat cel mai grav episod de acest tip produs pe teritoriul României de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.