Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Parchetul General a preluat dosarul dronei care a explodat după ce a lovit un bloc din Galați
29 mai 2026, 16:05
Imagini de la blocul afectat (Realitatea Plus)
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a preluat ancheta în cazul dronei care a lovit un bloc din Galați și a explodat, provocând distrugerea unui apartament și rănind un copil și pe mama sa. Infracțiunile vizate sunt distrugere și tentativă de omor calificat.
Incidentul a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian, a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat.
Citește și:
- 15:58 - Nicușor Dan și Radu Miruță pleacă de urgență la Galați. Președintele României merge la spital unde sunt răniții
- 15:58 - Mesaj de ultimă oră de la MApN, după explozia dronei de la Galați: „Curajul nu înseamnă să apeși pe trăgaci”
- 15:50 - ASF a publicat noile tarife de referință RCA. Prețurile din piață sunt stabile, dar cresc pe majoritatea segmentelor
- 15:47 - Imagini surprinse de camerele de supraveghere: momentul în care drona se prăbușește pe blocul din Galați - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News