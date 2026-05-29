Parchetul General a preluat dosarul dronei care a explodat după ce a lovit un bloc din Galați

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: realitatea.net

Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a preluat ancheta în cazul dronei care a lovit un bloc din Galați și a explodat, provocând distrugerea unui apartament și rănind un copil și pe mama sa. Infracțiunile vizate sunt distrugere și tentativă de omor calificat.

Incidentul a fost înregistrat pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, care s-a sesizat din oficiu, fiind dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian , a infracțiunii de distrugere , precum și a tentativei la omor calificat.