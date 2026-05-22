Crin Antonescu îi ia apărarea lui Nicușor Dan: „Nu-l alegi președinte pe unul ca să-l subestimezi. A avut curajul să piuie”
Crin Antonescu
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, atrage atenția că președintele Nicușor Dan a început să fie subestimat la scurt timp după alegeri, și îndeamnă românii să îl susțină în exercitarea mandatului.
„Foarte repede după alegeri, Nicușor Dan a început să fie subestimat. Încă o chestiune foarte simpatică la noi. Bă, nu-l alegi președinte pe unul ca să-l subestimezi. În general, l-ai ales, poate n-a fost alesul tău, dar îți reprezintă totuși țara”, a declarat Antonescu pentru Mediafax.
Fostul lider al PNL, care a fost contracandidat al lui Nicușor Dan în cursa prezidențială, a mers mai departe cu îndemnul: „Hai să încercăm să-l sprijinim acum, atâta vreme cât face ceva nou pentru această țară. Să nu-l subestimăm."
Antonescu laudă curajul lui Nicușor Dan
Antonescu a evidențiat și aspecte pozitive din activitatea noului președinte, în special pozițiile publice ale acestuia pe teme europene.
„Faptul că Nicușor Dan a avut curaj să piuie, ca să zic așa ceva, a spus foarte răspicat despre păcatele Europei sau despre exagerările legii Vexler, ăsta e un lucru foarte bun pe care iar l-am salutat public și îl încurajez, că se vorbească mai tare, mai hotărât. Curaj, Nicușor, în aceste privințe!”, a adăugat Antonescu.
Declarațiile vin în contrast cu pozițiile anterioare ale fostului candidat, care afirmase după alegeri că Nicușor Dan a fost „montat la Cotroceni” de o „rețea securistico-propagandistică" din umbră.
Citește și:
- 17:33 - Alertă falsă. Suspiciunea de hantavirus a pacientului din Reșița fost infirmată după analizele făcute la Institutul Cantacuzino
- 17:26 - Bolojan fuge din nou de jurnaliști și se enervează când i se pun întrebări incomode – VIDEO
- 17:14 - România este plină de gropi, în timp ce China are stâlpi inteligenți care se rotesc ca să îți arate drumul. Experiența unui român care l-a lăsat cu gura căscată - VIDEO
- 17:02 - Regizorul Cristian Mungiu, acuzat de propagandă reacționară pentru filmul „Fjord”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News