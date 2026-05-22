Un premier acuză Occidentul că „vrea să impună homosexualitatea restului lumii”. „Este un fel de tiranie”

Un nou scandal politic și diplomatic a izbucnit în Senegal după declarațiile dure făcute de premierul Ousmane Sonko, care a lansat un atac direct la adresa Occidentului în contextul noii legi adoptate împotriva relațiilor homosexuale.

Șeful guvernului de la Dakar a vorbit vineri în fața deputaților senegalezi și a susținut că statele occidentale încearcă să forțeze alte țări să accepte practici pe care ele nu le împărtășesc.

„Este un fel de tiranie”

În discursul său, Ousmane Sonko a afirmat că presiunea exercitată de Occident asupra altor state reprezintă o formă de dominație culturală și ideologică.

„Este un fel de tiranie. Noi suntem opt miliarde de fiinţe umane în lume, dar există un mic nucleu care se numeşte Occident, în interiorul căruia dezbaterea nu este tranşată, dar, pentru că acesta are mijloace şi controlează mass-media, vrea să impună (homosexualitatea) restului lumii. Care este scopul?”, a declarat premierul senegalez.

Declarațiile sale au venit după ce președintele Bassirou Diomaye Faye a promulgat, pe 31 martie, o lege care înăsprește sancțiunile pentru relațiile homosexuale.

Noua legislație prevede pedepse cu închisoarea între cinci și zece ani, măsurile fiind mai severe decât cele aflate anterior în vigoare în această țară vest-africană cu populație majoritar musulmană.

Premierul respinge ideea unui moratoriu

În același discurs, Ousmane Sonko a exclus categoric posibilitatea suspendării aplicării legii, deși aproximativ 30 de personalități africane au cerut acest lucru într-un articol de opinie publicat de ziarul francez Libération.

Premierul a lăsat să se înțeleagă că reacțiile venite din străinătate nu vor influența poziția autorităților senegaleze.

El a spus că, după adoptarea legii, a auzit numeroase critici din alte state occidentale, în special din France.

„Dacă ele au ales astfel de practici, este problema lor, dar noi nu avem de primit lecţii de la ele, absolut deloc”, a subliniat liderul executivului de la Dakar.

„Nicio ţară asiatică, africană sau arabă nu ne critică”

Premierul senegalez a continuat seria declarațiilor dure și a afirmat că opoziția față de noua lege vine aproape exclusiv din spațiul occidental.

Potrivit lui Sonko, țările asiatice, africane sau arabe nu au condamnat măsurile adoptate de Senegal.

„Contrar poziţiei Occidentului, care „vrea să-şi impună dictatul, nicio ţară asiatică, africană sau arabă nu ne critică”, a declarat acesta în fața parlamentarilor.

Totodată, el a cerut instituțiilor judiciare din Senegal să aplice noua lege fără excepții și fără ezitări.

Premierul a insistat ca justiția să asigure o aplicare „deplină, imparţială şi perfectă” a prevederilor adoptate recent.

Potrivit lui Ousmane Sonko, principalul obiectiv urmărit de autoritățile senegaleze este „de a pune capăt proliferării fenomenului homosexualităţii”.