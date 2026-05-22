Pisicile campioane vin în Drumul Taberelor. Vedetele competițiilor internaționale vor putea fi admirate în acest weekend

Sursă: Agerpres

Unele dintre cele mai premiate pisici ale României, vedete ale competițiilor internaționale feline, vor putea fi admirate de cei interesați, în weekend, la Mall Drumul Taberelor.

Potrivit unui comunicat al Federației Naționale Felinologice Române transmis vineri, printre starurile evenimentului dedicat frumuseții feline, eleganței și poveștilor din lumea pisicilor de rasă se va afla Kira Kiralina (foto), British Shorthair blue - supranumită deja 'ursoaica de Bucovina' -, Campioană Mondială 2025, Campioană Europeană 2026, Campioană a Scandinaviei 2026 și Campioană a Mării Negre 2025, una dintre cele mai apreciate pisici ale felinologiei europene.



Publicul îl va putea admira și pe impresionantul Norvegian de Pădure Wild Forest's Nordri - uriașul alb supranumit 'Regele Viking'.



Campion Mondial 2025, Campion Baltic 2026, Campion European 2024, Campion al Mării Negre 2024 și deținător al celui mai înalt titlu FIFe - Supreme Champion - Nordri a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume ale felinologiei europene moderne.



Influența sa se vede deja în noua generație de campioni internaționali: Quasar - Campion Mondial 2025 și Campion European 2026, Prosecco - câștigător al marilor competiții nordice și baltice, considerat unul dintre cei mai spectaculoși urmași ai celebrului motan norvegian.

Pisici din rase spectaculoase așteaptă să fie admirate de public

Vizitatorii vor putea descoperi și alte rase spectaculoase, precum Maine Coon, Bengal, Persană, British Shorthair aurie, British Longhair aurie, Ragdoll, Albastră de Rusia și Abisiniană.



Federația Internațională Felină FIFe a creat inclusiv o clasă specială de concurs dedicată pisicilor de casă, pentru a demonstra că frumusețea nu ține de pedigree și pentru a încuraja adopțiile.



'La eveniment vor fi prezente și pisici disponibile pentru adopție. Cine știe, poate una dintre pisicile pe care le veți putea adopta duminică va deveni vedetă la toamnă, la Oscarul Felin SofistiCAT, organizat pe 26-27 septembrie la Sala Palatului', a declarat Adrian Dragotă, președintele Federației Felis România.



Evenimentul va avea loc în intervalul orar 12:00-15:00.