Orașele care se sufundă încet în fiecare an. Milioane de oameni, expuși riscului de inundații

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Tehnică din München atrage atenția asupra unui fenomen global care ar putea afecta grav viitorul zonelor de coastă: mai multe orașe importante ale lumii se scufundă treptat, în timp ce nivelul mărilor continuă să crească.

Studiul, publicat pe 16 mai 2026 în revista Nature Communications, avertizează că milioane de oameni ar putea fi expuși riscului de inundații severe din cauza combinației dintre creșterea nivelului mării și tasarea terenului.

Orașele de coastă, afectate dublu: marea crește, iar solul se lasă

Cercetătorii germani susțin că nu este vorba doar despre topirea ghețarilor sau încălzirea globală, ci și despre faptul că solul unor mari orașe se afundă treptat.

Acest fenomen, combinat cu creșterea nivelului oceanului, accelerează dramatic riscul de inundații în zonele urbane dens populate.

În unele regiuni de coastă, nivelul relativ al mării crește în medie cu aproximativ 6 mm pe an, de trei ori mai mult decât media globală estimată la 2,1 mm pe an, scrie Daily Mail .

În același timp, creșterea reală a nivelului oceanelor este de aproximativ 3,15 mm pe an, însă tasarea solului amplifică semnificativ impactul resimțit la nivel local.

Zonele cele mai afectate din lume

Potrivit cercetării, cele mai expuse țări sunt Thailanda, Bangladesh, Nigeria, Egipt, China și Indonezia, unde nivelul relativ al mării crește între 7 și 10 milimetri anual.

De asemenea, state precum Statele Unite ale Americii, Olanda și Italia înregistrează creșteri semnificative, de aproximativ 4 până la 5 mm pe an.

Megapolisuri în pericol: Jakarta, Tianjin și Bangkok

Cercetarea atrage atenția asupra unor orașe uriașe aflate deja într-o situație critică.

Cel mai afectat pare să fie Jakarta, unde tasarea solului atinge aproximativ 13,7 mm pe an. Orașul este unul dintre cele mai populate din lume și găzduiește zeci de milioane de locuitori expuși riscului de inundații.

Pe locul următor se află Tianjin, cu o rată de tasare de aproximativ 13,5 mm pe an, urmat de Bangkok, unde solul se lasă cu circa 8,5 mm anual.

De asemenea, Lagos și Alexandria se confruntă cu procese similare, deși la ritmuri mai reduse, dar suficiente pentru a ridica probleme serioase pe termen lung.

De ce se scufundă orașele: factorii invizibili

Cercetătorii explică faptul că fenomenul este cauzat atât de factori naturali, cât și de activitatea umană.

Extracția excesivă de apă subterană și exploatarea resurselor de petrol duc la golirea straturilor de sub sol, ceea ce slăbește stabilitatea terenului.

În plus, greutatea tot mai mare a clădirilor din marile orașe contribuie la compactarea solului, accelerând procesul de tasare.

Cercetătorul principal, Julius Oelsmann, avertizează că aceste procese pot amplifica semnificativ efectele creșterii nivelului mării cauzate de schimbările climatice.

„Trebuie să privim și pământul, nu doar oceanul”

Oelsmann subliniază că analiza doar a nivelului oceanului nu este suficientă pentru a înțelege riscurile reale.

„Dacă vrem să înțelegem creșterea nivelului mării de-a lungul coastelor și să reacționăm eficient, trebuie nu doar să observăm oceanul, ci și uscatul în sine”, arată cercetătorul.

Potrivit acestuia, combinația dintre urbanizare accelerată, schimbări climatice și exploatarea resurselor subterane creează „puncte fierbinți” în care orașele se scufundă mult mai rapid decât media globală.

Milioane de oameni, în fața unui risc în creștere

Cercetarea concluzionează că fenomenul afectează în special marile aglomerări urbane, unde densitatea populației este ridicată, iar infrastructura este deja vulnerabilă.

Pe termen lung, milioane de locuitori din orașele de coastă ar putea fi expuși unor inundații severe, dacă tendințele actuale continuă.