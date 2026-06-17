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Planul SUA în Europa. Secretarul general NATO: „Nu este o retragere”

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 13:35

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări ferme că Statele Unite ale Americii nu se retrag din Alianța Nord-Atlantică. Declarația oficialului vine în contextul unor noi ajustări strategice anunțate de Washington privind prezența militară americană pe continentul european, măsuri interpretate inițial ca o reducere a implicării SUA.

Schimbările recente de strategie anunțate de Washington la nivelul prezenței sale militare pe continentul european au stârnit un val de îngrijorări și interpretări greșite. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a explicat în fața jurnaliștilor, la Bruxelles, că reconfigurarea trupelor americane și modul în care acestea contribuie la noul „model de forțe” al Alianței au fost prezentate în mod complet eronat în spațiul public, fiind transformate artificial „într-o problemă”.

Rutte a ținut să clarifice confuziile create, subliniind că modificările structurale fac parte dintr-o optimizare logistică și nu din dorința SUA de a se distanța de aliații de pe bătrânul continent.

Statele Unite își mențin ferm angajamentul față de aliații din Europa

Șeful NATO a demontat ferm scenariile alarmiste privind o eventuală slăbire a flancului vestic și a oferit garanții de securitate clare pentru statele membre. Acesta a întărit ideea că legătura transatlantică rămâne de neclintit, indiferent de ajustările tehnice care se fac pe teren pentru eficientizarea trupelor de intervenție rapidă.

„Nu este adevărat. Statele Unite au precizat extrem de clar că își mențin în totalitate angajamentul profund față de NATO”, a dat asigurări Mark Rutte.

Prin aceste declarații, oficialul a subliniat că acele forțe militare pe care Alianța se bazează în caz de necesitate absolută rămân complet operaționale și gata să intervină în orice scenariu de criză.

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