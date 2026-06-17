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Actual· 2 min citire
Planul SUA în Europa. Secretarul general NATO: „Nu este o retragere”
Foto/Profimedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări ferme că Statele Unite ale Americii nu se retrag din Alianța Nord-Atlantică. Declarația oficialului vine în contextul unor noi ajustări strategice anunțate de Washington privind prezența militară americană pe continentul european, măsuri interpretate inițial ca o reducere a implicării SUA.
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