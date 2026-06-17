Planul SUA în Europa. Secretarul general NATO: „Nu este o retragere”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 13:35

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări ferme că Statele Unite ale Americii nu se retrag din Alianța Nord-Atlantică. Declarația oficialului vine în contextul unor noi ajustări strategice anunțate de Washington privind prezența militară americană pe continentul european, măsuri interpretate inițial ca o reducere a implicării SUA.

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