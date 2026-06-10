O femeie s-a aruncat de la etajul unui bloc din Arad pentru a scăpa de soțul violent

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii Secției 2 Micălaca, Arad, au intervenit după un scandal izbucnit într-un apartament de pe strada Miorița, din municipiul Arad.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 44 de ani, aflat sub influența alcoolului și pe fondul geloziei, și-ar fi agresat concubina. De teamă, femeia ar fi sărit pe geam și s-a aruncat în gol de la etajul al doilea al blocului. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri.

Ordin de protecție împotriva bărbatului

Polițiștii au emis pe numele bărbatului un ordin de protecție provizoriu. Autoritățile au dispus și monitorizarea electronică a acestuia. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.