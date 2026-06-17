România, El Dorado-ul economic al miliardarilor maghiari : 9 din primii 10 au afaceri la noi

Ultimul top al miliardarilor din Ungaria scoate la iveală faptul că aceștia s-au îmbogățit de pe urma afacerilor pe care le deruleaza în România. 9 din primii 10 cei mai bogați afaceriști maghiari au businessuri la noi în țară.
Piața românească joacă un rol strategic fundamental în rețeaua de afaceri a celor mai influenți oameni din Ungaria. Conform topului celor mai bogați 100 de maghiari publicat în 2026, legăturile economice dintre cele două țări sunt mai strânse ca niciodată. O statistică izbitoare arată că nouă dintre primii zece miliardari ai țării vecine au derulat sau controlează în prezent afaceri de anvergură în România. Interesele lor acoperă un spectru larg de domenii, de la agricultură și imobiliare, până la infrastructură, industria auto și servicii financiare.
Podiumul bogaților din acest an este condus de Lőrinc Mészáros, cu o avere colosală de 5,9 miliarde de euro. Acesta este urmat de Sándor Csányi (2,67 miliarde de euro) și de Zsolt Felcsuti (1,7 miliarde de euro). Din elita de top 10 mai fac parte Tibor Veres, György Gattyán, László Szíjj, Dániel Jellinek, Gellért Jászai, Gábor Széles și Tibor Pavelka. Dintre toți aceștia, Pavelka — patronul grupului Semilab din industria semiconductorilor — este singurul care nu a trecut granița cu investiții în România.
De la lactate celebre la mii de hectare de teren agricol
Sándor Csányi, ocupantul locului secund, este un nume extrem de familiar publicului român. Prin intermediul grupului său, Bonafarm, el controlează Napolact, unul dintre cele mai iubite și consumate branduri de lactate din România. În plus, Csányi a fost timp de ani de zile figura centrală a OTP Bank, instituție bancară care a fost achiziționată recent de Banca Transilvania.
La rândul său, liderul topului, Lőrinc Mészáros, a mizat masiv pe potențialul agricol al României. El deține mii de hectare de teren arabil în județele Arad și Bihor, unde controlează mari exploatații agricole care îi consolidează poziția de cel mai bogat om din Ungaria.
Giganții imobiliari și marii constructori de infrastructură
Dániel Jellinek, creierul din spatele grupului imobiliar Indotek, s-a poziționat ca unul dintre cei mai agresivi investitori de pe piața imobiliară autohtonă. Portofoliul său include clădiri de birouri emblematice din Capitală, precum Băneasa Business Center și One Victoriei Center, dar și centrul comercial Promenada Mall din Târgu Mureș, Jellinek vizând deja extinderea pe zona de logistică.
În sectorul construcțiilor și al infrastructurii mari se remarcă László Szíjj. Compania sa, Duna Aszfalt, a preluat recent firma brașoveană Euro Strada, ambele entități fiind implicate de-a lungul timpului în proiecte publice majore de infrastructură în România. Pe lângă afaceri, Szíjj este cunoscut și ca un susținător cheie al clubului de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.
Tranzacții istorice, mașini și industria de divertisment
Numele lui Gellért Jászai este legat de holdingul 4iG, protagonistul uneia dintre cele mai mari mutări financiare din regiune. În anul 2022, grupul său a cumpărat operațiunile din Ungaria ale gigantului românesc Digi, într-o tranzacție-record de 625 de milioane de euro, considerată cel mai mare exit din istoria unei companii din România.
Pe alte nișe de piață, Tibor Veres controlează grupul Wallis, importatorul oficial în România al mărcilor auto Nissan și KGM (fosta SsangYong), în timp ce Zsolt Felcsuti alimentează marile lanțuri de bricolaj din țară prin grupul industrial MPF.
Pe segmentul tehnologiei și al divertismentului, veteranul Gábor Széles este amintit pentru legendarele autobuze Ikarus care au circulat decenii la rând în orașele românești. În paralel, György Gattyán și-a clădit imperiul financiar din platforme destinate adulților, precum LiveJasmin, având operațiuni de suport tehnic și dezvoltare bine ancorate în România.
Numitorul comun: Influența politică de la Budapesta
Dincolo de cifrele de afaceri spectaculoase și de apetitul pentru piața românească, majoritatea acestor magnați împart o trăsătură comună decisivă: legăturile extrem de strânse cu premierul ungar Viktor Orbán. Această proximitate politică a contribuit masiv la ascensiunea lor economică, transformându-i în adevărați ambasadori de business ai Ungariei, pentru care România rămâne, an de an, o destinație prioritară de investiții.