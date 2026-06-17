Adrian Veștea caută susținere transpartinică: Premierul desemnat mizează pe voturi „surpriză” de la USR și opoziție pentru învestirea Guvernului

Calcule intense pe scena politică înaintea votului de învestitură. Premierul desemnat, Adrian Veștea, încearcă în aceste zile să strângă majoritatea parlamentară necesară pentru validarea noului Cabinet, mizând pe o strategie de negociere directă cu parlamentarii, dincolo de deciziile oficiale ale conducerilor de partid.
Potrivit unor surse politice și declarațiilor recente, premierul desemnat ar fi reușit să securizeze susținerea unor parlamentari nu doar din interiorul PNL, ci și din tabăra USR. Această mutare vine în ciuda hotărârii ferme luate în ședințele de conducere ale Uniunii Salvați România de a nu vota noul Executiv.
Negocieri în culise și voturi la „la bucată”
Deși oficial mai multe formațiuni politice au anunțat că se vor opune învestirii sau se vor abține, calculele echipei premierului desemnat arată diferit în culise. La momentul de față, există așteptări ca Adrian Veștea să primească voturi de la toate grupurile parlamentare, inclusiv de la partide care au adoptat o poziție oficială de boicot sau respingere.
„Vom vedea, evident, la vot câte opțiuni vor veni efectiv din fiecare partid. Cert este că premierul desemnat mizează pe voturi fragmentate, venite din mai multe grupuri, pentru a depăși pragul necesar”, afirmă analiștii politici.
Tabăra susținătorilor vs. opoziția dură
În timp ce Adrian Veștea se bazează pe o serie de susținători declarați, ecuația majorității rămâne strânsă. Există în continuare formațiuni politice unde negocierile nu au dat roade, iar șansele de a obține voturi salvatoare din acele direcții rămân extrem de reduse.
Testul suprem va avea loc în plenul Parlamentului, acolo unde bilele din urne vor arăta dacă strategia negocierilor individuale a premierului desemnat a fost suficientă pentru a asigura stabilitatea noului Guvern.
PSD - 127
PNL - 25 parlamentari (din 76)
Minorități - 17
Uniți pentru România - 15
Neafiliați - 23
PACE - 11
POT - 14
SOS – 15
TOTAL: 247
Sursă: Realitatea PLUS
CARTON 2
TITLU: CINE ÎL SUSȚINE PE ADRIAN VEȘTEA
PSD - 127
PNL - aproximativ 25 parlamentari
Minorități - 17
Uniți pentru România - 15
Neafiliați - 23
PACE - 11
AUR - 90 (?)
POT - 14
SOS – 15
TOTAL: 337
Sursă: Realitatea PLUS
CARTON 3
TITLU: PARTIDELE DE UNDE VEȘTEA ARE ȘANSE MICI SĂ OBȚINĂ VOTURI
USR - 59 (?)
PNL - 51 (din 76)
UDMR - 31 (?)
Sursă: Realitatea PLUS