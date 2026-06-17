Adrian Veștea caută susținere transpartinică: Premierul desemnat mizează pe voturi „surpriză” de la USR și opoziție pentru învestirea Guvernului

Publicat 17 iun. 2026, 14:44 Sursă Realitatea PLUS

Calcule intense pe scena politică înaintea votului de învestitură. Premierul desemnat, Adrian Veștea, încearcă în aceste zile să strângă majoritatea parlamentară necesară pentru validarea noului Cabinet, mizând pe o strategie de negociere directă cu parlamentarii, dincolo de deciziile oficiale ale conducerilor de partid.

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