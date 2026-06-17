Droguri în instituțiile statului: Teste inopinate pentru miniștri și oficiali

Sebastien Lecornu, premierul Franței, cere introducerea de teste antidrog „neanunțate și obligatorii” pentru angajații statului, conform presei franceze. Măsura radicală vine în contextul în care și în România fenomenul este alarmant, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, avertizând recent că rețelele și consumul de droguri au pătruns adânc în instituțiile statului.
Măsură fără precedent la vârful executivului de la Paris. Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, a trimis o circulară oficială tuturor miniștrilor și secretarilor de stat, prin care solicită introducerea de teste antidrog „neanunțate” și obligatorii pentru echipele lor. Documentul a fost transmis în noaptea de marți spre miercuri (16-17 iunie), iar aplicarea lui a fost confirmată deja de mai multe cabinete ministeriale pentru BFMTV și Politico.
Controalele stricte vizează o masă uriașă de angajați ai statului, de la membrii cabinetelor ministeriale până la oficialii numiți direct de guvern. Premierul le-a cerut miniștrilor să identifice rapid categoriile de funcții expuse și a solicitat o vigilență maximă față de funcționarii publici care ocupă posturi unde consumul de droguri ar putea pune în pericol siguranța proprie sau a celor din jur.
Teste de salivă cu impact direct pe carieră: de la sancțiuni disciplinare la sprijin medical
Verificările se vor baza pe teste de salivă, scopul principal fiind acela de a garanta că nicio decizie politică sau administrativă de importanță majoră nu este alterată de consumul de substanțe ilicite. Consecințele pentru cei depistați pozitiv sau pentru cei care refuză testarea vor fi drastice.
„În cazul unor rezultate pozitive, veți evalua consecințele corespunzătoare, inclusiv măsuri disciplinare. Același lucru se va aplica și în cazul refuzului de a se supune acestor teste”, se arată în textul circulei semnate de premier. Cu toate acestea, documentul prevede și o plasă de siguranță, stipulând că angajaților în cauză le va fi oferită sistematic asistență medicală și trimiterea către unități sanitare specializate.
Dezbaterea privind testarea demnitarilor a luat amploare în Franța în urma unor scandaluri răsunătoare. Printre acestea se numără cazul deputatului Andy Kerbrat, prins în flagrant în octombrie 2024 în timp ce cumpăra stupefiante, fiind acuzat ulterior că a folosit fondurile de mandat pentru a-și finanța adicția. De asemenea, în februarie 2025, fostul primar din Grenoble, Éric Piolle, a cerut public testarea anonimă a miniștrilor și aleșilor locali ca răspuns la violențele generate de traficul de droguri.
Semnal de alarmă în România: Cătălin Predoiu admite că flagelul a pătruns în instituțiile statului
Problema consumului de substanțe interzise în rândul funcționarilor publici nu este una exclusiv franceză. Recent, ministrul de Interne al României, Cătălin Predoiu, a lansat un avertisment sever, recunoscând public că fenomenul consumului de droguri a penetrat deja instituțiile statului român.
În cadrul unui eveniment dedicat combaterea adicțiilor în rândul tinerilor, Predoiu a admis extinderea îngrijorătoare a acestui flagel la nivel guvernamental și administrativ, deși a ținut să asigure opinia publică de faptul că la vârful conducerii Ministerului de Interne nu există consumatori.
Declarațiile ministrului au stârnit dezbateri aprinse în spațiul public, mai ales în contextul în care medicii și psihologii trag semnale de alarmă constante cu privire la explozia numărului de persoane afectate de dependențe. Ca reacție structurală, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că destructurarea rețelelor de crimă organizată și combaterea traficului de droguri rămân priorități absolute, fiind intensificate operațiunile de control pe teritoriul național.