Droguri în instituțiile statului: Teste inopinate pentru miniștri și oficiali

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 14:02

Sebastien Lecornu, premierul Franței, cere introducerea de teste antidrog „neanunțate și obligatorii” pentru angajații statului, conform presei franceze. Măsura radicală vine în contextul în care și în România fenomenul este alarmant, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, avertizând recent că rețelele și consumul de droguri au pătruns adânc în instituțiile statului.

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