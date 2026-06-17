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Actual· 2 min citire
SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea
Foto/Profimedia
Postul de televiziune Realitatea Plus a obținut, pe surse, lista completă cu propunerile de miniștri pentru viitorul Guvern. Acesta este Cabinetul cu care premierul desemnat, Adrian Veștea, se va prezenta în fața președintelui Nicușor Dan și, ulterior, în Parlament pentru a cere votul crucial de învestitură.
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