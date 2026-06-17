SURSE. Cum arată componența guvernului lui Adrian Veștea

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 12:12

Postul de televiziune Realitatea Plus a obținut, pe surse, lista completă cu propunerile de miniștri pentru viitorul Guvern. Acesta este Cabinetul cu care premierul desemnat, Adrian Veștea, se va prezenta în fața președintelui Nicușor Dan și, ulterior, în Parlament pentru a cere votul crucial de învestitură.

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