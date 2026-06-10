STS a lansat aplicația mobilă Apel 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire

Sursă: Realitatea.net

Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat lansarea aplicației mobile Apel 112, destinată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire.

Noua aplicație face parte din arhitectura Next Generation 112 și oferă acces direct la Serviciul de Urgență prin mai multe canale de comunicare. Utilizatorii pot apela serviciile de urgență prin apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri.

Localizarea apelantului este transmisă automat

Potrivit STS, în momentul inițierii unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a utilizatorului. Totodată, sunt trimise și datele medicale completate anterior în profilul aplicației. Pentru apelurile video, sistemul include permanent servicii de interpretare în limba semnelor române, disponibile 24 de ore din 24. Interpreții autorizați facilitează comunicarea dintre apelant și operatorii 112 sau dispecerii serviciilor de intervenție.

Pot fi solicitate mai multe tipuri de intervenții

Prin intermediul aplicației pot fi solicitate intervenții ale:

Ambulanței;

Poliției;

SMURD;

Pompierilor;

Jandarmeriei;

Salvamont.

STS organizează sesiuni de informare la nivel național

STS a anunțat că desfășoară, împreună cu autorități și organizații neguvernamentale, sesiuni de informare și promovare privind funcționalitățile noii aplicații. Pe site-ul oficial al instituției sunt disponibile informații despre aplicația Apel 112, tutoriale și ghiduri de instalare și utilizare pentru dispozitive mobile.